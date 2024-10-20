8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 20 октября, двумя поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Впервые с сезона Чемпионшипа 2004/05 "Вулверхэмптон" не выиграл ни одного из семи первых матчей в чемпионате. "Манчестер Сити" может установить клубный рекорд из 31 поединка кряду без поражений в чемпионате. "Горожане" выиграли семь из восьми последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге, суммарно забив 25 голов.
Нападающий "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхан вернулся с травмой лодыжки из сборной Южной Кореи. Йерсон Москера, Бубакар Траоре и Саша Калайджич остаются в лазарете.
"Сити" будет лишен Родри, Кевина Де Брюйне и Родри. Натан Аке возобновил тренировки, но его готовность вызывает вопросы.
ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз
Арне Слот — первый в истории "Ливерпуля" тренер, выигравший девять из 10 своих первых матчей в клубе с учетом всех соревнований. "Челси" потерпел лишь два поражения в 22 последних поединках чемпионата. "Синие" не знают побед против "красных" уже девять встреч кряду во всех турнирах (7 ничьих, 2 поражения).
"Ливерпулю" нужно оценить готовность Костаса Цимикаса, Ватару Эндо и Алексиса Макаллистера. Алиссон продолжает лечиться, но Кувин Келлехер уже оправился после болезни.
"Челси" будет лишен дисквалифицированных защитников Весле Фофана и Марка Кукурельи. Рис Джеймс может сыграть свои первые минуты в этом сезоне.
20.10.2024 06:00
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Последние комментарии:
Чо там по
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Почему у нас всего по пять пальцев на руках и ногах?
‌Исследования ископаемых останков показали, что в прошлом многие четвероногие животные имели больше пяти пальцев. Это явление называется полидактилией. Например, около 360 миллионов лет назад род Acanthostega имел по восемь пальцев на каждой стопе. Однако через 15 миллионов лет это количество уже сократилось до пяти.
Почему это произошло? Есть предположение, что в период позднего девона четвероногие в основном обитали на суше и их конечности приспособились для передвижения в таких условиях. Ранние четвероногие, как Acanthostega и Icthyostega, имели кость в верхних конечностях, которая ограничивала их подвижность на суше. Это объясняется тем, что они проводили больше времени в воде или около нее, поэтому гибкие конечности им не были необходимы.
Изменение в структуре костей и количестве пальцев произошло примерно в одно и то же время, поэтому снижение количества пальцев действительно могло помочь животным адаптироваться к сухопутной жизни. Однако ученые до сих пор не могут прийти к окончательным выводам в отношении этой теории из-за недостатка ископаемых свидетельств.
А могут ли люди, как четвероногие, вернуть свои дополнительные конечности?
Научная точка зрения утверждает, что вероятно, нет, по крайней мере, не через эволюцию. В эволюционной биологии существует закон Долло, который гласит: когда организм теряет сложную структуру, вероятность ее восстановления близка к нулю.
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Центр Челси сажрет сабослая, ендо и прочих бегунков колбасы! Все решится с реализацией атакующих игроков! Верим в Синих!
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Сити фора -1,5
ЛФК - Челси 12 и тотал 4,5 меньше
Атлетико Мадрид фора -1
Аталанта фора -1
Рома - Интер Х2 и тотал 3,5 меньше
Монпелье - Марсель П2
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Че там по пятьнольси?
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Ну что, вот и матч Чолсей. Так, ватные, портовые квадроберы, фанаты главного джи-квадробера, прирученного Демба Boy, сжимайте свои брелочки, открывайте шестидолларовое винцо, закупайтесь в подземке, настраивайте свои пузатые телевизоры и подготавливайте свои лиловокраповые ипальники, с одной мыслью в голове "ШО ТАМ ПО ЩОЛСЕЙ", в 4к к просмотру.
Ведь сегодня играют портовые квадроберы против Императоров Лондона.
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Надеюсь Астер вернется к матчу и с ним ничего не случилось
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