8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 20 октября, двумя поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Впервые с сезона Чемпионшипа 2004/05 "Вулверхэмптон" не выиграл ни одного из семи первых матчей в чемпионате. "Манчестер Сити" может установить клубный рекорд из 31 поединка кряду без поражений в чемпионате. "Горожане" выиграли семь из восьми последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге, суммарно забив 25 голов.



Нападающий "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхан вернулся с травмой лодыжки из сборной Южной Кореи. Йерсон Москера, Бубакар Траоре и Саша Калайджич остаются в лазарете.



"Сити" будет лишен Родри, Кевина Де Брюйне и Родри. Натан Аке возобновил тренировки, но его готовность вызывает вопросы.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Арне Слот — первый в истории "Ливерпуля" тренер, выигравший девять из 10 своих первых матчей в клубе с учетом всех соревнований. "Челси" потерпел лишь два поражения в 22 последних поединках чемпионата. "Синие" не знают побед против "красных" уже девять встреч кряду во всех турнирах (7 ничьих, 2 поражения).



"Ливерпулю" нужно оценить готовность Костаса Цимикаса, Ватару Эндо и Алексиса Макаллистера. Алиссон продолжает лечиться, но Кувин Келлехер уже оправился после болезни.



"Челси" будет лишен дисквалифицированных защитников Весле Фофана и Марка Кукурельи. Рис Джеймс может сыграть свои первые минуты в этом сезоне.