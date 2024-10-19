Лебеф считает, что "Челси" продаст Палмера

Бывший защитник "Челси" Франк Лебеф считает, что "синим" суждено продать своего атакующего полузащитника Коула Палмера.

Покупка Палмера у "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов в сентябре 2023 является, пожалуй, главной трансферной удачей владельцев "Челси".



Однако Лебефу кажется, что владельцы "Челси" выстраивают модель, заточенную на извлечении прибыли через торговлю игроками, поэтому Франк допускает продажу Палмера за 100 млн. фунтов.



"Ну, они купили его по очень хорошей цене. Поэтому, как я полагаю, если они получат предложение в 100 миллионов фунтов, они примут его, потому что таков их бизнес, бизнес по торговле игроками".



"Челси" пойдет против свой бизнес-модели, если они не продадут его. Конечно, фанаты будут расстроены, но если они не продадут его за 100 миллионов фунтов, когда сами купили его за 45 миллионов фунтов, то этот отказ от своей торговой бизнес-системы будет абсолютно глупым с их стороны".



"Поэтому да, они продадут его, потому что им все равно. Они здесь, чтобы делать деньги, а не добиваться результатов. Результаты — это для фанатов. Для владельцев имеют значение деньги".



"Полагаю, тоже самое для "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Эти руководители лишь хотят денег", — цитирует Лебефа Daily Express.