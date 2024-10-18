Полузащитник Наби Кейта поведал, что отказался от нового контракта с "Ливерпулем" перед своим уходом из клуба летом 2023.

В 2018 году "Ливерпуль" приобрел Кейта у "РБ Лейпциг" за рекордные на тот момент для мерсисайдского клуба 54 миллиона фунтов. В качестве игрового номера Наби получил "восьмерку", которая прежде принадлежала легендарному Стивену Джеррарду.



Несмотря на коллекцию наград, включая Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов, Кейта так и не смог стать твердым игроком основы в "Ливерпуле".



За пять лет на "Энфилде" Кейта отметился лишь 49 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. Тем не менее, "Ливерпуль" все равно пытался удержать Наби, но тот предпочел уйти свободным агентом в "Вердер", где прописался в лазарете.



"У меня был вариант продлить свое пребывание в "Ливерпуле", но после пяти лет там я хотел получать больше игрового времени где-нибудь еще".



"У меня было несколько предложений, но я решил отправиться в Бремен, потому что Германия — это страна, которую я уже знал. Также меня убедили слова тренера и руководства "Вердера".



"Я просто хотел играть в футбол, выходить на поле, отдавать передачи и забивать голы. Если бы я хотел денег, я бы отправился куда-нибудь еще, а не в Бремен. Здесь меня мотивировала лишь возможность играть каждый уикенд и наслаждаться в футболом. К сожалению, не все пошло по плану", — сообщил Кейта The Guardian.