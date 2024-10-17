"Челси" запретил скаутам "Ливерпуля" и МЮ посещать матчи своей академии
"Челси" запретил скаутам "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" посещать домашние матчи юношеских команд из своей академии.
Правила Премьер-Лиги разрешают скаутам чужих команд присутствовать на матчах академий при условии официального уведомления минимум за сутки.
Несмотря на это, "Челси" стал отклонять запросы "Ливерпуля" и "Юнайтед" на допуск своих представителей на базу в Кобхэме, где играют юниоры "синих".
В качестве ответной меры "Ливерпуль" стал отказывать скаутам "Челси" посещать матчи академии "красных".
На прошлой неделе Премьер-Лига провела встречу со всеми тремя клубами, но заставить "Челси", "Ливерпуль" и "Юнайтед" следовать правилам пока не удалось.
The Athletic утверждает, что корнем этого конфликта является 16-летний нападающий Рио Нгумоа, один из ярчайших талантов, воспитанных академией "Челси" за последние годы, которого недавно переманил к себе "Ливерпуль".
17.10.2024 17:00
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Челси лучшая Академия в Англий по футболу! Некуй там лазит колбасникам и му скаутам....
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От жадной ковбасы одни проблемы
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по лору скауты там присутствуют, чтоб переманивать. запретить скаутов нахуй по мнению гениального руководства челси. и на матчах основной команды тоже. а то раскупят звезд из короткого состава
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