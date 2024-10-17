"Челси" запретил скаутам "Ливерпуля" и МЮ посещать матчи своей академии

"Челси" запретил скаутам "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" посещать домашние матчи юношеских команд из своей академии.

Правила Премьер-Лиги разрешают скаутам чужих команд присутствовать на матчах академий при условии официального уведомления минимум за сутки.



Несмотря на это, "Челси" стал отклонять запросы "Ливерпуля" и "Юнайтед" на допуск своих представителей на базу в Кобхэме, где играют юниоры "синих".



В качестве ответной меры "Ливерпуль" стал отказывать скаутам "Челси" посещать матчи академии "красных".



На прошлой неделе Премьер-Лига провела встречу со всеми тремя клубами, но заставить "Челси", "Ливерпуль" и "Юнайтед" следовать правилам пока не удалось.



The Athletic утверждает, что корнем этого конфликта является 16-летний нападающий Рио Нгумоа, один из ярчайших талантов, воспитанных академией "Челси" за последние годы, которого недавно переманил к себе "Ливерпуль".