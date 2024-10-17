"Челси" запретил скаутам "Ливерпуля" и МЮ посещать матчи своей академии

Стэмфорд Бридж "Челси" запретил скаутам "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" посещать домашние матчи юношеских команд из своей академии.

Правила Премьер-Лиги разрешают скаутам чужих команд присутствовать на матчах академий при условии официального уведомления минимум за сутки.

Несмотря на это, "Челси" стал отклонять запросы "Ливерпуля" и "Юнайтед" на допуск своих представителей на базу в Кобхэме, где играют юниоры "синих".

В качестве ответной меры "Ливерпуль" стал отказывать скаутам "Челси" посещать матчи академии "красных".

На прошлой неделе Премьер-Лига провела встречу со всеми тремя клубами, но заставить "Челси", "Ливерпуль" и "Юнайтед" следовать правилам пока не удалось.

The Athletic утверждает, что корнем этого конфликта является 16-летний нападающий Рио Нгумоа, один из ярчайших талантов, воспитанных академией "Челси" за последние годы, которого недавно переманил к себе "Ливерпуль".


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Нгумоа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 17.10.2024 18:08 # chelsiukpro
    Челси лучшая Академия в Англий по футболу! Некуй там лазит колбасникам и му скаутам....

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  2. closer 17.10.2024 17:57 # closer
    От жадной ковбасы одни проблемы

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  3. ar7em 17.10.2024 17:06 # ar7em
    по лору скауты там присутствуют, чтоб переманивать. запретить скаутов нахуй по мнению гениального руководства челси. и на матчах основной команды тоже. а то раскупят звезд из короткого состава

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