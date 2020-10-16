"Реал" сделал Трента своей приоритетной трансферной целью

Испанский "Реал" сделал защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда своей приоритетной трансферной целью.

Контракт Александер-Арнольда с "Ливерпулем" по-прежнему истекает в конце сезона, а значит над мерсисайдским клубом нависла угроза лишиться своего воспитанника и вице-капитана безо всякой компенсации.



"Ливерпуль" надеется предотвратить этот худший для себя сценарий и уже ведет переговоры с Александер-Арнольдом о новом контракте. Но уже с января Трент сможет свободно общаться с зарубежными клубами, если к тому времени не продлит сотрудничество с "красными".



По информации The Athletic, Александер-Арнольд является наиболее предпочтительным вариантом "Реала" среди правых защитников, но гранд Ла Лиги лишь готов подписать Трента свободным агентом следующим летом и не собирается платить денег за игрока сборной Англии в январе.



В качестве альтернатив 26-летнему англичанину "Реал" рассматривает Педро Порро из "Тоттенхэма", Джереми Фримпонга из "Байера" и Хуанлу из "Севильи".