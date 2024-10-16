Рэднапп не одобряет приглашение Тухеля в сборную Англии

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп выступил против приглашения Томаса Тухеля в сборную Англии.

Накануне стало известно, что Тухель согласился возглавить сборную Англии. BBC ожидает, что Томас будет представлен в новой для себя роли уже в среду, а к исполнению своих обязанностей приступит с 1 января.



Немец Тухель станет всего лишь третьим небританским наставником сборной Англии после шведа Свена-Йорана Эрикссона и итальянца Фабио Капелло.



Идея пригласить иностранного специалиста не нравится Рэднаппу, хотя Харри и признает, что FA было почти не из кого выбирать среди английских тренеров.



"Он довольно быстро терял работу в паре клубов. Это не так, что он добился огромных успехов. В паре клубов он приходил и вскоре уходил. Я очень патриотичен и думаю, что мы должны иметь английского тренера, но очевидно, что выбор был очень узок", — сообщил Рэднапп Sky Sports.