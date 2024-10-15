"Большой Джон" или чокнутый колумбиец

Нападающий Джон Дуран едва не покинул "Вилла Парк" минувшим летом, но Унаи Эмери убедил подопечного остаться, о чем никто не жалеет. Колумбиец регулярно забивает, выходя на замену, а его гол в ворота "Баварии" принес "Астон Вилле" историческую победу в Лиге Чемпионов. О том, кто такой Джон Дуран, мы расскажем в нашем свежем материале.

Партнеры по команде называют его "чокнутым", но в напористом характере кроется часть обаяния бомбардира команды Унаи Эмери. Джон Дуран едва не ушел из "Астон Виллы" летом, но когда его трансфер в "Челси" не состоялся, он забыл о неудачном старте карьеры в Бирмингеме и, наконец, проявил себя во всей красе.



Дуран дебютировал за сборную Колумбии чуть более двух лет назад, выйдя на замену вместо Радамеля Фалькао в товарищеском матче против Гватемалы. Казалось, что эстафета передается от одного поколения к другому: лучший бомбардир страны за всю историю уступает место новой великой надежде.



Но ложные рассветы уже случались раньше. На Кубке Америки в 1999 году 16-летний Джонньер Монтано забил великолепный гол в ворота Аргентины. Казалось, у него все впереди, но о нем больше не слышали, и большую часть своей карьеры он провел в Перу.



В 2016 году Марлос Морено стал сенсацией в Кубке Либертадорес, южноамериканской Лиге Чемпионов. Он перешел в "Манчестер Сити", объявив, что станет самым успешным колумбийцем в европейском футболе, — и с тех пор о нем мало что слышно.



Колумбийский талант может разочаровать. Разочаровывал первое время в Англии и Дуран. Но в этом сезоне за клуб и за страну он сделал серьезные шаги на пути к превращению обещаний в реальность.



Перспективы Дурана были очевидны с самого начала: он забил свой первый гол в первом колумбийском дивизионе еще до того, как ему исполнилось 16 лет. Он поднялся по карьерной лестнице в клубе "Энвигадо" из пригорода Медельина, своего родного города.



Это было хорошее место для старта. "Энвигадо" — небольшой клуб и относительно новый, основанный в конце 1980-х годов. Но он уже успел заложить отличные традиции развития молодежи. Бывшая звезда "Эвертона" Хамес Родригес — лишь самый яркий представитель длинного списка колумбийских футболистов, которые начинали в этом клубе.



Клубы МЛС ведут активную разведку в Южной Америке. Колумбия является особой целью — здесь сильны культурные связи, а колумбийская иммигрантская община является шестой по величине в США. Учитывая это, наличие яркого колумбийского игрока в составе гарантирует приток болельщиков на стадион.



Поэтому вполне естественно, что "Чикаго Файр" присматривался к игрокам из "Энвигадо". Особым аспектом в сделке по приобретению Дурана был его возраст. Изначально "Чикаго" следил за другим игроком "Энвигадо", но не заметить левоногого подростка было сложно. Взяли они в итоге Дурана, хотя им пришлось ждать, пока Джону исполнится 18 лет, чтобы забрать его в Иллинойс.



Окрыленный новыми перспективами, Дуран провел в "Энвигадо" бурный 2021 год, а затем перенес эту форму в МЛС. В начале 2023 года, когда он готовился возглавить атаку Колумбии дома, где проходил Чемпионат Южной Америки среди игроков не старше 20 лет, он уже был главной звездой юношеской сборной.



Но именно тогда его заметила "Астон Вилла" и решила не медлить с трансфером игрока, которого тут же забрали на Туманный Альбион. Поначалу была надежда, что, пройдя медобследование и подписав контракт, он вернется к старту турнира. Но Колумбия ждала напрасно, поскольку "Вилла" отдала приоритет обустройству игрока в новых условиях.



Но разочарование вскоре уступило место любопытству. "Вилла" хорошо известна в Колумбии благодаря Хуану Пабло Анхелю, самому забивному колумбийцу в истории Премьер-Лиги. Как и Дуран, Анхель родом из Медельина.



Но на этом сходство заканчивается. Анхель был ребенком из высшего сословия, хорошо образованным, дисциплинированным и вышедшим из отличной школы аргентинского "Ривер Плейта". По сравнению с ним Дуран был очень сырым и необузданным, в нем чувствовалась необузданная непредсказуемость, которая несла в себе как угрозы, так и возможности.



Может ли он, как и многие его соотечественники, сойти с рельсов? Ответ был не совсем ясен в течение последних полутора лет. Вспышки таланта в "Вилле" сопровождались принятием решений, которые, казалось, испытывали терпение главного тренера Унаи Эмери.



В сборной Колумбии его возможности были еще более ограничены, его роль сводилась к случайной поздней замене, хотя он и забил в матче с Японией во время своего дебюта. На Кубке Америки 2024 в США он явно не завоевал доверия Нестора Лоренсо, бывшего защитника "Суиндона", который возглавляет национальную команду. На турнире он появился всего один раз, выйдя со скамейки запасных в матче группового этапа против Коста-Рики, когда его команда уже выигрывала 3:0.



Но сейчас все изменилось. Возможно, ключевым моментом стало то, что Эмери настоял на том, чтобы оставить его в команде летом, когда он мог быть продан нескольким заинтересованным командам — в первую очередь "Челси".



Недавно появилось видео, на котором 16-летний Дуран и его друзья выходят играть на одну из улиц Медельина под звуки гимна Лиги Чемпионов во время пандемии коронавируса. С тех пор произошло много событий. Сейчас 20-летний футболист является одним из самых ярких нападающих в Премьер-Лиге. И он забил победный гол в Лиге Чемпионов в ворота "Баварии". Конкуренты смотрят на "вилланов" с завистью. В лице Дурана и Олли Уоткинса они имеют двух самых смертоносных нападающих лиги.



В январе 2023 года "Вилла" быстро подписала Дурана из "Чикаго Файр", опередив "РБ Лейпциг", "Бенфику" и дортмундскую "Боруссию", а также другие клубы. Решающим моментом в сделке стала подробная презентация "Виллы" о том, как Дуран может процветать и стать героем "Вилла Парк", как его соотечественник Хуан Пабло Анхель, рекордное на тот момент подписание "Виллы" за 9.5 млн. фунтов в 2001 году. Отец Дурана, Регино, был потрясен. Как только Дуран оказался в команде, игроки "Виллы" быстро поняли, что он больше, чем подросток-новичок. Эти мысли выкристаллизовались, когда Дуран во время своего второго матча с "Манчестер Сити" попал в перекладину.



Но "Астон Вилла" далеко не сразу начала получать дивиденды от этого трансфера. Когда летом Дурану вскружили голову предложения от "Челси" и других клубов (спортивный директор "Виллы" Мончи сказал, что к нему проявляли интерес 40 клубов!), то казалось, что колумбиец покинет "Вилла Парк".



Безусловно, именно здесь Эмери, воодушевленный огромным потенциалом Дурана, заслуживает похвалы. Эмери напомнил Дурану о его обязанностях, подчеркнув необходимость самоотдачи и сосредоточенности. Менеджер "Виллы" был впечатлен развитием Дурана, хотя его поведение на поле иногда бывает незрелым и провокационным. Эмери часто жестом призывает форварда к спокойствию, стуча себя по вискам. "Некоторым игрокам, будучи молодыми, требуется время, чтобы повзрослеть и быть на 100% ответственными", — сказал Эмери.



Вспышки раздражения — вскидывание рук в воздух при принятии решений или раздражение в туннеле из-за того, что Уоткинс играет чаще, — из той же оперы. В прошлом сезоне Эмери часто замечали, кричащим на Дурана, чтобы тот прессинговал или отбирал мяч. Воспитание Эмери приносит свои плоды. Испанец восхищается мощью Дурана и уверен, что Джон может стать одним из лучших нападающих в мире. Когда Дуран срывается с цепи на поле, от этого страдают в первую очередь соперники "Виллы". Но за пределами поля с ним все еще непросто.



Когда партнеры по команде обсуждают Дурана, они делают это с улыбкой. Одна из них появилась на лице Юри Тилеманса, когда его спросили, заметил ли он изменения в Дуране в этом сезоне. "Ну, в раздевалке он всегда был одним и тем же парнем, очень веселым, со своим характером", — сказал полузащитник. "На поле он ведет себя так же, как и раньше, вы можете видеть, что он очень сосредоточен, усердно работает над собой, для команды и на тренировочном поле делает все, что от него требуется". В конце прошлого сезона Джон Макгинн был не так дипломатичен. "Большой Джон... Он немного чокнутый", — сказал капитан. "Иногда он просто — настоящий кошмар".



У Дурана есть еще один шанс получить известность другого рода в Премьер-Лиге. Он полон уверенности в себе и способен на неординарные поступки, поэтому может произвести немало фурора в этом сезоне. Недавно 1,600 болельщиков "Виллы" завели старую песню о Джоне Карью, бывшем нападающем сборной Норвегии, который провел в клубе четыре года. "Он больше, чем я и вы", — припевали они. В Бирмингеме появился еще один "Большой Джон".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru