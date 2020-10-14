Тен Хагу сказано, что следующие два матча могут стать для него последними в МЮ

Руководство "Манчестер Юнайтед" не собирается тянуть с увольнением Эрика Тен Хага до международного перерыва в ноябре, если главный тренер не улучшит игру и результаты.

В прошлый вторник боссы "Юнайтед" более семи часов совещались в Лондоне, но никаких публичных заявлений по итогам той встречи сделано не было, и Тен Хаг пока сохраняет свою работу.



Однако TEAMtalk утверждает, что угроза увольнения для Тен Хага не миновала, и руководство ожидает увидеть немедленный прогресс от подопечных Эрика.



Тен Хаг был уведомлен, что следующие два матча будут для него определяющими. Если "красные дьяволы" не прибавят, клуб будет готов к решительным действиям.



Сразу после текущего международного перерыва "Юнайтед" сыграет дома против "Брентфорда" в Премьер-Лиге, а 24 октября совершит выезд к "Фенербахче" Жозе Моуриньо в рамках Лиги Европы.



Источник также сообщает, что двумя фаворитами на замену Тен Хагу являются Томас Тухель и Грэм Поттер. В данный момент оба находятся без работы, но обоих связывают с назначением в сборной Англии.