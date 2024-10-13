Англичане победили на выезде Финляндию
Сборная Англии вернулась на победный путь в Лиге Наций, одолев на выезде Финляндию со счетом 1:3.
Относительно поражения 1:2 от Греции в стартовом составе "трех львов" произошло шесть изменений. На ворота был снаряжен Дин Хендерсон, а Трент Александер-Арнольд отправился играть левого защитника. Джек Грилиш и Харри Кейн, залечив свои травмы, также появились с первых минут.
В начале матча англичане безраздельно владели мячом и оказывали давление, но опасных моментов не возникало.
Отсутствие моментов не помешало гостям открыть счет на 18-й минуте, когда Эйнджел Гомес с подступов к штрафной сделал скрытую передачу внутрь площадки на Джека Грилиша, который остался совершенно один и нанес удар низом — 0:1.
Англия продолжила доминировать в плане владения мячом, но атаковала недостаточно остро и в остатке первого тайма больше не пробила в створ.
Финляндия изредка совершала вылазки к чужим воротам. Фредрик Йенсен и Беньямин Челльман имели по моменту, чтобы сравнять счет, но первый пробил мимо с острого угла, а второй нанес удар прямо в Хендерсона.
На 56-й минуте Йенсен имел еще один момент, на сей раз — 100-процентный. Фредрик пробивал в касание с границы вратарской площади, но мяч прошел над перекладиной.
Англия ответила отрезком активности на шанс Йенсена, однако с созданием моментов по-прежнему было туго. Интрига продержалась до 74-й минуте, когда Александер-Арнольд ударом со штрафного поразил ближний верхний угол ворот — 0:2.
На 84-й минуте счет стал крупным. Олли Уоткинс ушел от оппонента на левом краю штрафной и прострелил к ближней штанге, где результативно сыграл Деклан Райс — 0:3.
Спустя три минуты финнам удалось размочить счет. Это Артту Хосконен выиграл борьбу на ближней штанге и головой замкнул подачу партнером углового — 1:3.
На протяжении большей части матча Англия показывала довольно беззубую игру впереди, и гол Александер-Арнольда со штрафного значительно упростил жизнь гостям. Команда Ли Карсли была не слишком убедительна и в обороне, но разница в классе предопределила результат.
Сборная Финляндии — сборная Англии — 1:3 (0:1)
Голы: Хосконен 87 — Грилиш 18, Александер-Арнольд 74, Райс 84.
Сборная Финляндии: Градецки, Алхо (Антман 82), Хосконен, Иванов, Уронен, Шюллер (Вальта 63), Пелтола, Йенсен (Луд 75), Камара, Кескинен (Пукки 75), Челльман (Похьянпало 63).
Сборная Англии: Хендерсон, Уолкер, Стоунс, Гехи, Александер-Арнольд, Райс (Галлахер 85), Гомес (Льюис 80), Палмер (Мадуэке 68), Беллингем (Фоден 80), Грилиш, Кейн (Уоткинс 69).
13.10.2024 20:55
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