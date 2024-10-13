Грилиш должен 500 фунтов Тренту после гола того финнам

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш заявил, что должен заплатить 500 фунтов защитнику "Ливерпуля" Тренту Александер-Арнольду после матча сборной Англии против Финляндии.

Именно гол Александер-Арнольда со штрафного в итоге стал победным для англичан против Финляндии в выездном матче Лиги Наций в воскресенье (1:3).



Когда Трент взялся исполнять стандартное положение, Грилиш решил дополнительно мотивировать своего партнера по национальной команде.



"Я сказал ему: "Если ты сейчас забьешь, я дам тебе 500 фунтов". И затем он просо взял и положил мяч в верхний угол. Поэтому теперь я должен ему", — поведал Грилиш ITV.