Грилиш должен 500 фунтов Тренту после гола того финнам

Трент Александер-Арнольд Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш заявил, что должен заплатить 500 фунтов защитнику "Ливерпуля" Тренту Александер-Арнольду после матча сборной Англии против Финляндии.

Именно гол Александер-Арнольда со штрафного в итоге стал победным для англичан против Финляндии в выездном матче Лиги Наций в воскресенье (1:3).

Когда Трент взялся исполнять стандартное положение, Грилиш решил дополнительно мотивировать своего партнера по национальной команде.

"Я сказал ему: "Если ты сейчас забьешь, я дам тебе 500 фунтов". И затем он просо взял и положил мяч в верхний угол. Поэтому теперь я должен ему", — поведал Грилиш ITV.


Метки Александер-Арнольд, Грилиш, Ливерпуль, Лига Наций, Манчестер Сити, сборная Англии, сборная Финляндии

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2024 22:00

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