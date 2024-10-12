МЮ готов продать Магуайра в январе за 10 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить защитника Харри Магуайра в зимнее трансферное окно по сниженной цене.

Магуайр до сих пор остается самым дорогим защитником в мире, будучи купленным у "Лестера" за 80 миллионов фунтов летом 2019.



Начиная с прошлого сезона, Эрик Тен Хаг не рассматривает Магуайра основным игроком, хотя Харри всячески старается доказать неправоту главного тренера "Юнайтед".



Магуайр выходил в стартовом составе на три из семи матчей "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако при здоровых Лисандро Мартинесе, Маттейсе Де Лигте и Лени Йоро 31-летнему англичанину будет сложно рассчитывать на игровые минуты.



Учитывая роль Магуайра в планах Тен Хага, а также возраст Харри и его истекающий в конце сезона контракт, "Юнайтед" будет открыт к предложениям насчет защитника в январе.



По информации Daily Star, "Юнайтед" готов отпустить Магуайра в зимнее окно всего за 10 млн. фунтов.



Если найти покупателя на Магуайра в январе не удастся, "Юнайтед" воспользуется своей опцией по продлению контракта Харри на 12 месяцев.