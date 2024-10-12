МЮ готов продать Магуайра в январе за 10 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить защитника Харри Магуайра в зимнее трансферное окно по сниженной цене.
Магуайр до сих пор остается самым дорогим защитником в мире, будучи купленным у "Лестера" за 80 миллионов фунтов летом 2019.
Начиная с прошлого сезона, Эрик Тен Хаг не рассматривает Магуайра основным игроком, хотя Харри всячески старается доказать неправоту главного тренера "Юнайтед".
Магуайр выходил в стартовом составе на три из семи матчей "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако при здоровых Лисандро Мартинесе, Маттейсе Де Лигте и Лени Йоро 31-летнему англичанину будет сложно рассчитывать на игровые минуты.
Учитывая роль Магуайра в планах Тен Хага, а также возраст Харри и его истекающий в конце сезона контракт, "Юнайтед" будет открыт к предложениям насчет защитника в январе.
По информации Daily Star, "Юнайтед" готов отпустить Магуайра в зимнее окно всего за 10 млн. фунтов.
Если найти покупателя на Магуайра в январе не удастся, "Юнайтед" воспользуется своей опцией по продлению контракта Харри на 12 месяцев.
12.10.2024 22:00
Просмотров: 343
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Во что глазированные превратили клуб, и это после победы в финале ЛЧ 2008г. Защитника купили за 80, а сейчас его сливают за 10, и не знают как от него избавиться. Выглядит это всё по уебански, даже стыдно становится перед Магой
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий