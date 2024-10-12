Лучшие голы Премьер-Лиги в сентябре (ВИДЕО)

Лучшие голы сентября Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в сентябре 2024 года.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2024 06:00

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  1. zirk 12.10.2024 06:27 # zirk
    В августе 1986-го года рядом с озером Ньос в Камеруне случилось нечто ужасное. Сначала в радиусе 25 километров был слышен грохот, а наутро у берегов водоема обнаружили более 1,7 тыс. погибших жителей и свыше 3,5 тыс. трупов скота.

    По словам фермера Эфриама Че, жившего на вершине одной из скал, грохочущий звук раздался около 21:00, но Че решил, что это просто сильная гроза, и заснул.

    Утром он направился к водопаду поблизости и с удивлением обнаружил, что бурный поток успокоился. Также в окрестностях молчали птицы, животные, не было насекомых. Затем из деревни раздался крик о помощи. Он принадлежал одной из пастушек, которая рассказала, что погибла вся ее семья и четыреста голов скота. На мертвых не садились мухи — просто потому, что и мухи были мертвы.
    Единственной подсказкой о причинах случившегося мог быть запах тухлых яиц.

    Кто-то решил, что дело в химической атаке или паранормальных явлениях. Однако ученые пришли к выводу, что на озере случился выброс диоксида углерода (CO2) из подводных источников. В водоемах, расположенных в зоне вулканической активности, под землей может скапливаться большое количество газов, в том числе углекислого. Когда эти газы выходят на поверхность, они образуют плотное облако, накрывающее все вокруг и убивающее живых существ.

    Прежде озеро было спокойным, поэтому никто не ожидал, что на нем может произойти что-то подобное. Такие выбросы происходят достаточно редко, раз в столетия, но они могут быть очень опасными. Подобные феномены были зарегистрированы в разных частях мира, в том числе в Италии, Камеруне, Нигерии, Танзании и Исландии.

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