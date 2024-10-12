"Челси" исключает уход Мудрика в январе

"Челси" не собирается избавляться от вингера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно.

Мудрик отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги, и уже некоторое время ходят слухи, что Михаил может отправиться в другой клуб ради регулярной игровой практики.



Однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что "Челси" исключает уход 23-летнего игрока сборной Украины в январе — в аренду или по постоянному трансферу.



С начала сезона главный тренер "Челси" Энцо Мареска не оставляет попыток мотивировать Мудрика, по-прежнему считая, что Михаил может стать важным игроком его команды.



Кроме того, Мудрик нужен Мареске, чтобы держать в тонусе Джейдона Санчо, который в последнее время закрепился в стартовом составе "Челси".