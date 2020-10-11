Тухель договаривается о работе со сборной Англии

Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель вступил в переговоры с FA насчет работы со сборной Англии.

На протяжении последних месяцев Тухеля настойчиво сватали в "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" не решились назначить Томаса ни минувшим летом, ни в этот международный перерыв.



Теперь "Юнайтед" рискует упустить Тухеля, потому что в переговоры с Томасом вступила FA, которая все еще ищет постоянную замену для Гарета Саутгейта у руля английской сборной.



Тухель находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Баварию". Также 51-летнему немцу довелось тренировать ПСЖ, дортмундскую "Боруссию" и "Майнц".



В 2021 году Тухель привел "Челси" к победе в Лиге Чемпионов, а также выиграл Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.