Тухель договаривается о работе со сборной Англии
Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель вступил в переговоры с FA насчет работы со сборной Англии.
На протяжении последних месяцев Тухеля настойчиво сватали в "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" не решились назначить Томаса ни минувшим летом, ни в этот международный перерыв.
Теперь "Юнайтед" рискует упустить Тухеля, потому что в переговоры с Томасом вступила FA, которая все еще ищет постоянную замену для Гарета Саутгейта у руля английской сборной.
Тухель находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Баварию". Также 51-летнему немцу довелось тренировать ПСЖ, дортмундскую "Боруссию" и "Майнц".
В 2021 году Тухель привел "Челси" к победе в Лиге Чемпионов, а также выиграл Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
11.10.2024 23:00
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Ахаза, норм вбросы агент делает чтобы муму шевелились быстрее
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