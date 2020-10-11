Тухель договаривается о работе со сборной Англии

Томас Тухель Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель вступил в переговоры с FA насчет работы со сборной Англии.

На протяжении последних месяцев Тухеля настойчиво сватали в "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" не решились назначить Томаса ни минувшим летом, ни в этот международный перерыв.

Теперь "Юнайтед" рискует упустить Тухеля, потому что в переговоры с Томасом вступила FA, которая все еще ищет постоянную замену для Гарета Саутгейта у руля английской сборной.

Тухель находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Баварию". Также 51-летнему немцу довелось тренировать ПСЖ, дортмундскую "Боруссию" и "Майнц".

В 2021 году Тухель привел "Челси" к победе в Лиге Чемпионов, а также выиграл Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.


Метки FA, сборная Англии, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2024 23:00

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  1. quavo 11.10.2024 23:16 # quavo
    Ахаза, норм вбросы агент делает чтобы муму шевелились быстрее

    (ответить)

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