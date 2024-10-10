Англичане впервые проиграли Греции

Сборная Англии впервые в своей истории проиграла Греции, потерпев поражение в домашнем матче Лиги Наций со счетом 1:2.

Как и ожидалось, наставник "трех львов" Ли Карсли снарядил Джуда Беллингема на роль "ложной девятки", тогда как Доминик Соланке и Олли Уоткинс начали матч в запасе. Рико Льюис, Леви Колуилл и Коул Палмер оказались среди тех, кто появился с первых минут.



Хозяева "Уэмбли" резво начали матч, и уже на третьей минуте Беллингем дальним ударом проверил голкипера греков Одиссеаса Влаходимоса. Вскоре опасно, но неточно пробил со штрафного Палмер.



Спустя несколько минут голкипер англичан Джордан Пикфорд совершил потерю за пределами своей штрафной. Это едва не обернулось пропущенным голом, однако Колуилл в последний момент выбил мяч с линии ворот.



На 14-й минуте Константинос Мавропанос опередил на втором этаже Пикфорда и поразил ворота, однако гол гостей не был засчитан из-за офсайда.



На 21-й минуте греки снова угрожали воротам Пикфорда, но Джон Стоунс заблокировал опасный удар Анастасиоса Бакасетаса из пределов штрафной.



Тут же англичане ответили своим моментом. Беллингем классно вывел Палмера на удар в центре штрафной, однако Коул пробил коряво, направив мяч выше.



А вот во второй половине первого тайма игра заметно успокоилась, команды играли практически без ворот. Мяч чуть лучше держался у хозяев.



Второй тайм начался с того, что Англия пропустила. Вангелис Павлидис неожиданно получил свободу в окружении четырех соперников в штрафной, подработал мяч и пробил низом — 0:1.



На 59-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Пикфорда, однако гол Павлидиса не был засчитан из-за офсайда в ходе комбинации.



Хозяева оказывали давление, но ни моментов или хотя бы ударов у них почти не было. Гости же сосредоточились на контратаках, что позволило Павлидису еще раз поразить ворота Пикфорда, но снова офсайд.



На 87-й минуте, без особых на то предпосылок, все же случился ответный гол. Набежавший Беллингем пробил в касание по отброшенному к нему за пределы штрафной мячу — 1:1.



Англия помчалась за победой, но на четвертой компенсированной минуте пропустила сама. Хозяева не смогли вынести мяч из своей штрафной, чем воспользовался Павлидис — 1:2.



Избранная Карсли тактика на этот матч не сработала. Греция свела на нет атакующую мощь своего соперника, очень остро и регулярно огрызаясь.



Сборная Англии — сборная Греции — 1:2 (0:0)



Голы: Беллингем 87 — Павлидис 49, 90.



Сборная Англии: Пикфорд, Александер-Арнольд, Стоунс, Колуилл, Льюис, Райс, Беллингем, Сака (Мадуэке 51), Палмер, Фоден (Соланке 72), Гордон (Уоткинс 60).



Сборная Греции: Влаходимос, Рота, Мавропанос, Кульеракис, Яннулис, Сиопис (Зафеирис 66), Курбелис (Манталос 74), Масурас (Пелкас 66), Бакасетас (Ваяннидис 86), Цолис (Константелиас 86), Павлидис.



Предупреждения: Райс, Сака — Кульеракис, Курбелис, Павлидис.