Артета: "Кое-что изменилось в Хаверце"
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что в игре нападающего Кая Хаверца кое-что изменилось в этом сезоне.
В субботу Хаверц отличился в четвертом матче подряд за "Арсенал", поспособствовав победе 3:1 над "Саутгемптоном". Кай забил крайне важный гол, который случился уже через три минуты после того, как аутсайдер Премьер-Лиги сравнял счет.
С учетом всех соревнований Хаверц забил уже шесть голов в этом сезоне, и Артета чувствует, что 25-летний немец по-настоящему поверил в себя.
"Можно сказать, что он полон уверенности в себе, он берет мяч и бежит с мячом".
"При высоком прессинге он старается с педалью газа в пол. Посмотрите, как он контролирует мяч, какие позиции занимает в штрафной. Он — атакующий полузащитник, играющий в качестве 9-го номера, и вы не знаете, где он окажется. Это говорит о его футбольных мозгах".
"Теперь у есть есть этот фокус: "Я выиграю матч. Я добьюсь этого". Эта вещь изменилась".
"Он совершенствуется и хочет большего. Он не удовлетворен тем, что делает, потому что для него всегда есть следующий уровень. Конечно, он окружен невероятными игроками, но кое-что изменилось в нем".
"В нем появилась эта уверенность, вы действительно можете почувствовать это. Теперь он выигрывает футбольные матчи, и это замечательно", — цитирует Артету Evening Standard.
06.10.2024 00:05
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