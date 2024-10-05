"Арсенал" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"

Пропустив первым, "Арсенал" нашел в себе силы перевернуть игру и одержать победу 3:1 над "Саутгемптоном".

По сравнению с победой 2:0 над ПСЖ в Лиге Чемпионов в стартовый состав "канониров" были внедрены Жоржиньо, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус, заменив Юрриена Тимбера, Леандро Троссарда и Габриэля Мартинелли.



С первых минут у "святых" появились Кайл Уолкер-Питер, Райан Мэннинг, Джо Арибо и Росс Стюарт.



"Саутгемптон" сразу же окопался возле своей штрафной и принялся играть на отбой. Преодолеть такой частокол ног "Арсеналу" было непросто. Однажды у чужих ворот упал Стерлинг, но, скорее, был ближе к желтой карточке за симуляцию, нежели к пенальти.



Осада длиною в первый тайм принесла хозяевам лишь один удар в створ, да и тот случился лишь перед самым перерывом, а Аарон Рамсдейл сыграл надежно.



Вскоре после начала второго тайма и вовсе случилось нечто неожиданное. Перехватив мяч у Стерлинга, гости организовали контратаку, в завершении которой появившийся на замену Кэмерон Арчер закатил мяч в дальний угол ворот — 0:1.



Однако уже на 58-й минуте счет снова стал равным. Кай Хаверц вошел в штрафную по центру, чуть вильнул от защитника и пробил мимо Рамсдейла — 1:1.



"Арсенал" воодушевился, прибавил и спустя 10 минут дожал соперника. Сака выполнил заброс к дальней штанге, где Габриэль Мартинелли нашел щелочку между штангой и голкипером — 2:1.



На 79-й минуте у "Саутгемптона" была возможность сравнять счет, но мяч после отскока от Тейлора Харвуд-Беллисса попал в перекладину.



Точка в матче была поставлена на 88-й минуте, когда Троссард был остановлен в чужой штрафной, но мяч отскочил к Сака, который пробил в касание — 3:1.



Пропущенный в начале второго тайма гол обеспечил "Арсеналу" необходиму встряску и позволил реализовать свое подавляющее игровое преимущество.



"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче