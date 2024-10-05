"Арсенал" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"
Пропустив первым, "Арсенал" нашел в себе силы перевернуть игру и одержать победу 3:1 над "Саутгемптоном".
По сравнению с победой 2:0 над ПСЖ в Лиге Чемпионов в стартовый состав "канониров" были внедрены Жоржиньо, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус, заменив Юрриена Тимбера, Леандро Троссарда и Габриэля Мартинелли.
С первых минут у "святых" появились Кайл Уолкер-Питер, Райан Мэннинг, Джо Арибо и Росс Стюарт.
"Саутгемптон" сразу же окопался возле своей штрафной и принялся играть на отбой. Преодолеть такой частокол ног "Арсеналу" было непросто. Однажды у чужих ворот упал Стерлинг, но, скорее, был ближе к желтой карточке за симуляцию, нежели к пенальти.
Осада длиною в первый тайм принесла хозяевам лишь один удар в створ, да и тот случился лишь перед самым перерывом, а Аарон Рамсдейл сыграл надежно.
Вскоре после начала второго тайма и вовсе случилось нечто неожиданное. Перехватив мяч у Стерлинга, гости организовали контратаку, в завершении которой появившийся на замену Кэмерон Арчер закатил мяч в дальний угол ворот — 0:1.
Однако уже на 58-й минуте счет снова стал равным. Кай Хаверц вошел в штрафную по центру, чуть вильнул от защитника и пробил мимо Рамсдейла — 1:1.
"Арсенал" воодушевился, прибавил и спустя 10 минут дожал соперника. Сака выполнил заброс к дальней штанге, где Габриэль Мартинелли нашел щелочку между штангой и голкипером — 2:1.
На 79-й минуте у "Саутгемптона" была возможность сравнять счет, но мяч после отскока от Тейлора Харвуд-Беллисса попал в перекладину.
Точка в матче была поставлена на 88-й минуте, когда Троссард был остановлен в чужой штрафной, но мяч отскочил к Сака, который пробил в касание — 3:1.
Пропущенный в начале второго тайма гол обеспечил "Арсеналу" необходиму встряску и позволил реализовать свое подавляющее игровое преимущество.
"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче
05.10.2024 19:00
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Последние комментарии:
Кац* предлагает сдать... банкиров, которые вывели сто миллиардов долларов денег обманутых вкладчиков, а потом сбежали за границу и теперь стали казначеями ФБК**. То есть платят им деньги и помогают с финансовым менеджментом в обмен на политическую защиту в судах.
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Если вы пропустили, в эмигрантской среде очередные скандалы, интриги и расследования. На этот раз Кац* выпустил ролик на два с половиной часа о деле "Пробизнесбанка" и его руководителях — Железняке и Леонтьеве. Которые вывели деньги, отмыли их, оставили кучу людей без вкладов, а теперь превратились в главных оппозиционеров.
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* Максим Кац признан иноагентом в РФ
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С любовью, Mash Room
(ответить)
не понимаю как такой футболист как Жоелинтон в апл находится
как и Антони и Ришарлисон
(ответить)
Минус 18 кг за 2 меяца. Просто ЦАРЬ!
(ответить)
Нормально гол отменили у одних..пенальти не забили у других..
Странно..что Ньюкасл конечно летом не послал нахер Челси и не купил весь мир к себе в команду.. но видимо там думают головой и все хотят сделать правельно и постепенно.. что бы и игра была и фаерплжй не постучался а двери
(ответить)
Тарковски ебанат какой то. Но интересно, что ни разу не показали был ли мяч в игре в момент фола, а судья сжал кулачок победоносно, после пенальти
(ответить)
Отчет по матчу Арсенал - Саутгемптон не в пользу гуннеров.
Грубая игра, травма на ровном месте.. 5.. Пять! замен...
(ответить)
как же сурок ябут))))
Возможный преемник убитого лидера «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин также убит израильским ударом
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Утверждается, что глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин, который считается основным претендентом на пост генерального секретаря ливанской шиитской партии, погиб при израильской атаке на Бейрут.
Информацию также подтвердила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). В сообщении ЦАХАЛ говорится, что аль-Махмуд был представителем исполнительной власти ХАМАС в Ливане и руководил «террористической деятельностью в Иудее и Самарии» (Западный берег реки Иордан). Он ответственен за организацию поставок оружия для ракетных обстрелов Израиля и попытки производства вооружения.
По сведениям Reuters, связь с Сафиеддином отсутствует с пятницы, а продолжающиеся удары ЦАХАЛ по столице Ливана не позволяют вести поиски на месте обстрела, где находилось укрытие нового лидера «Хизбаллы».
Вместе с ним погибли несколько высокопоставленных членов «Хезболлы», а также офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции.
(ответить)
жопонюх гусейнович горит))))
05.10.2024 17:33 #
felix-the-cat
Сити молодцы
(ответить)
05.10.2024 18:54 #
felix-the-cat
Норм мансися отскочила
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/110419/?c=1#c7975281
(ответить)
кекстер, бабка, пикабу, как так-то?)))
«Я ваш рот е*ал мусорской». Момент задержания Z-блогера «Тринадцатого» в Новопавловске
(ответить)
Шизоидный казах, угрожавший деаноном, но трусливо съехав с темы, теперь своего сына на фупле регнул.
(ответить)
«Ой у лузі червона калина»
https://www.youtube.com/watch?v=AUFOqfZNI6E
Они русских лузерами называют? ))
(ответить)
Играл задупулю, а ватные залупудьцы все Челси вспоминают. Ну что за сучки.
(ответить)
Пидралики по3орные
(ответить)
Ливерпуль, Сити, Арсенал идут за титулом. Челси нюхает им жопу, как обычно, ничего интересного.
(ответить)
Арне слот
https://www.youtube.com/watch?v=14Q1SMJRDXw
(ответить)
Жесус такая помойка стал, как поменяли его сразу игра пошла.
(ответить)
Стерлядь был худшим на поле.
(ответить)
1.Ливерпуль 7 6 0 1 13:2 11 18
Гегемоны на троне!
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Короли на первом месте! - остальные на подсосе!
(ответить)
Ливерпуль - победа
Сити - победа
Арсенал - победа
пидорастерка зря весь день сжимала биелочек у экрана ору
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