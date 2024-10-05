"Арсенал" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"

Габриэль Мартинелли Пропустив первым, "Арсенал" нашел в себе силы перевернуть игру и одержать победу 3:1 над "Саутгемптоном".

По сравнению с победой 2:0 над ПСЖ в Лиге Чемпионов в стартовый состав "канониров" были внедрены Жоржиньо, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус, заменив Юрриена Тимбера, Леандро Троссарда и Габриэля Мартинелли.

С первых минут у "святых" появились Кайл Уолкер-Питер, Райан Мэннинг, Джо Арибо и Росс Стюарт.

"Саутгемптон" сразу же окопался возле своей штрафной и принялся играть на отбой. Преодолеть такой частокол ног "Арсеналу" было непросто. Однажды у чужих ворот упал Стерлинг, но, скорее, был ближе к желтой карточке за симуляцию, нежели к пенальти.

Осада длиною в первый тайм принесла хозяевам лишь один удар в створ, да и тот случился лишь перед самым перерывом, а Аарон Рамсдейл сыграл надежно.

Вскоре после начала второго тайма и вовсе случилось нечто неожиданное. Перехватив мяч у Стерлинга, гости организовали контратаку, в завершении которой появившийся на замену Кэмерон Арчер закатил мяч в дальний угол ворот — 0:1.

Однако уже на 58-й минуте счет снова стал равным. Кай Хаверц вошел в штрафную по центру, чуть вильнул от защитника и пробил мимо Рамсдейла — 1:1.

"Арсенал" воодушевился, прибавил и спустя 10 минут дожал соперника. Сака выполнил заброс к дальней штанге, где Габриэль Мартинелли нашел щелочку между штангой и голкипером — 2:1.

На 79-й минуте у "Саутгемптона" была возможность сравнять счет, но мяч после отскока от Тейлора Харвуд-Беллисса попал в перекладину.

Точка в матче была поставлена на 88-й минуте, когда Троссард был остановлен в чужой штрафной, но мяч отскочил к Сака, который пробил в касание — 3:1.

Пропущенный в начале второго тайма гол обеспечил "Арсеналу" необходиму встряску и позволил реализовать свое подавляющее игровое преимущество.

"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1343

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Последние комментарии:




  1. mash 05.10.2024 20:26 # mash
    Кац* предлагает сдать... банкиров, которые вывели сто миллиардов долларов денег обманутых вкладчиков, а потом сбежали за границу и теперь стали казначеями ФБК**. То есть платят им деньги и помогают с финансовым менеджментом в обмен на политическую защиту в судах.

    Что?

    Если вы пропустили, в эмигрантской среде очередные скандалы, интриги и расследования. На этот раз Кац* выпустил ролик на два с половиной часа о деле "Пробизнесбанка" и его руководителях — Железняке и Леонтьеве. Которые вывели деньги, отмыли их, оставили кучу людей без вкладов, а теперь превратились в главных оппозиционеров.

    Мы посмотрели и обсудили главное из этого расследования в новом выпуске "Не выходя из комнаты".

    Попытались разобраться, кто прав, кто виноват и что эти эмигрантские войны значат в широком контексте.

    Почему ставка на мораль для оппозиции оказалась проигрышной? Как устроен нарратив в эмигрантской среде? Почему сама идея расследований девальвирована? Как наше отношение к политике изменил 2024 год?

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    * Максим Кац признан иноагентом в РФ
    ** ФБК признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещён в России

    С любовью, Mash Room

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  2. wengerrrro 05.10.2024 20:23 # wengerrrro
    не понимаю как такой футболист как Жоелинтон в апл находится
    как и Антони и Ришарлисон

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  3. dexter 05.10.2024 20:15 # dexter
    Минус 18 кг за 2 меяца. Просто ЦАРЬ!

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  4. alienripley 05.10.2024 20:07 # alienripley
    Нормально гол отменили у одних..пенальти не забили у других..
    Странно..что Ньюкасл конечно летом не послал нахер Челси и не купил весь мир к себе в команду.. но видимо там думают головой и все хотят сделать правельно и постепенно.. что бы и игра была и фаерплжй не постучался а двери

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  5. kellborn 05.10.2024 20:05 # kellborn
    Тарковски ебанат какой то. Но интересно, что ни разу не показали был ли мяч в игре в момент фола, а судья сжал кулачок победоносно, после пенальти

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  6. zaeba1l 05.10.2024 19:51 # zaeba1l
    Отчет по матчу Арсенал - Саутгемптон не в пользу гуннеров.
    Грубая игра, травма на ровном месте.. 5.. Пять! замен...

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  7. narcot 05.10.2024 19:47 # narcot
    как же сурок ябут))))




    Возможный преемник убитого лидера «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин также убит израильским ударом

    Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Утверждается, что глава исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин, который считается основным претендентом на пост генерального секретаря ливанской шиитской партии, погиб при израильской атаке на Бейрут.

    Информацию также подтвердила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). В сообщении ЦАХАЛ говорится, что аль-Махмуд был представителем исполнительной власти ХАМАС в Ливане и руководил «террористической деятельностью в Иудее и Самарии» (Западный берег реки Иордан). Он ответственен за организацию поставок оружия для ракетных обстрелов Израиля и попытки производства вооружения.

    По сведениям Reuters, связь с Сафиеддином отсутствует с пятницы, а продолжающиеся удары ЦАХАЛ по столице Ливана не позволяют вести поиски на месте обстрела, где находилось укрытие нового лидера «Хизбаллы».

    Вместе с ним погибли несколько высокопоставленных членов «Хезболлы», а также офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции.

    (ответить)

  8. narcot 05.10.2024 19:46 # narcot
    жопонюх гусейнович горит))))



    05.10.2024 17:33 #
    felix-the-cat

    Сити молодцы
    (ответить)

    05.10.2024 18:54 #
    felix-the-cat

    Норм мансися отскочила
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/110419/?c=1#c7975281

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  9. narcot 05.10.2024 19:44 # narcot
    кекстер, бабка, пикабу, как так-то?)))



    «Я ваш рот е*ал мусорской». Момент задержания Z-блогера «Тринадцатого» в Новопавловске

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  10. hachidlo 05.10.2024 19:29 # hachidlo
    Шизоидный казах, угрожавший деаноном, но трусливо съехав с темы, теперь своего сына на фупле регнул.

    (ответить)

  11. zaeba1l 05.10.2024 19:18 # zaeba1l
    «Ой у лузі червона калина»

    https://www.youtube.com/watch?v=AUFOqfZNI6E


    Они русских лузерами называют? ))

    (ответить)

  12. hachidlo 05.10.2024 19:18 # hachidlo
    Играл задупулю, а ватные залупудьцы все Челси вспоминают. Ну что за сучки.

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  13. bembo 05.10.2024 19:17 # bembo
    Пидралики по3орные

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  14. sausage 05.10.2024 19:14 # sausage
    Ливерпуль, Сити, Арсенал идут за титулом. Челси нюхает им жопу, как обычно, ничего интересного.

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  15. dexter 05.10.2024 19:12 # dexter
    Арне слот
    https://www.youtube.com/watch?v=14Q1SMJRDXw

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  16. raven4uk 05.10.2024 19:12 # raven4uk
    Жесус такая помойка стал, как поменяли его сразу игра пошла.

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  17. brown-ale 05.10.2024 19:11 # brown-ale
    Стерлядь был худшим на поле.

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  18. zaeba1l 05.10.2024 19:08 # zaeba1l
    1.Ливерпуль 7 6 0 1 13:2 11 18

    Гегемоны на троне!

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  19. dexter 05.10.2024 19:08 # dexter
    Короли на первом месте! - остальные на подсосе!

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  20. tihinya-moiyobir 05.10.2024 19:06 # tihinya-moiyobir
    Ливерпуль - победа
    Сити - победа
    Арсенал - победа

    пидорастерка зря весь день сжимала биелочек у экрана ору

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