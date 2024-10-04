Магуайр спас "Юнайтед" очко против "Порту"

"Манчестер Юнайтед" вдесятером вырвал ничью 3:3 в гостях у "Порту" в Лиге Европы благодаря голу вышедшего на замену Харри Магуайра в компенсированное время.

Впервые в сезоне в стартовом составе "красных дьяволов" оказался Расмус Хейлунд. Также с первых минут появились Каземиро, Кристиан Эриксен и Амад Диалло.



Гостям удалось открыть счет уже на седьмой минуте. Маркус Рэшфорд вошел в штрафную с левого фланга, не замечая защитников, после чего пробил в ближний угол ворот — 0:1.



Гол помог "Юнайтед" почувствовать себя увереннее, а на 20-й минуте Хейлунд, получив передачу от Рэшфорда, с края вратарской площади тоже поразил ближний угол Диогу Кошты — 0:2.



Однако на 27-й минуте "Порту" внезапно отыграл один гол. Пепе сыграл на добивании с близкого расстояния после того, как Андре Онана отразил удар Нуссаира Мазрауи головой по своим воротам — 1:2.



Прошло еще несколько минут, и счет стал равным. Саму Омородион опередил во вратарской Маттейса Де Лигта и головой замкнул подачу партнера — 2:2.



В самом начале второго тайма Онана спас "Юнайтед", но на 50-й минуте даже Андре оказался бессилен. Опередив Де Лигта, Омородион с границы вратарской замкнул прострел партнера — 3:2.



Дальше "Порту" сосредоточился на удержании своего преимущества, отдав мяч сопернику. "Дьяволы" оказывали давление, но реальных угроз воротам Кошты почти не создавали.



Положение гостей усугубилось на 81-й минуте, когда Бруну Фернандеш получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.



Несмотря на потерю своего капитана, "Юнайтед" продолжил давить, и уже в компенсированное время вышедший на замену Харри Магуайр принес своей команде ничью, замкнув головой подачу углового — 3:3.



"Юнайтед" практически чудом спасся от поражения, оставив крайне противоречивое впечатление. "Дьяволы" чересчур легко разбазарили преимущество в два гола, но, по крайней мере, проявили характер.



"Порту" (Португалия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 3:3 (2:2)



Голы: Пепе 27, Омородион 34, 50 — Рэшфорд 7, Хейлунд 20, Магуайр 90.



"Порту": Кошта, Мариу (Гюль 78), Зе Педрц, Неуэн, Моура, Варела (Намасо 90), Эуштакиу (Виейра 78), Гонсалес, Пепе (Фернандеш 63), Галено, Омородион (Груич 78).



"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Де Лигт (Эванс 79), Мартинес (Магуайр 78), Далот, Каземиро, Эриксен, Диалло (Антони 69), Фернандеш, Рэшфорд (Гарначо 46), Хейлунд (Зиркзее 68).



Предупреждения: Омородион — Фернандеш.



Удаление: Бруну Фернандеш 82.