Магуайр спас "Юнайтед" очко против "Порту"
"Манчестер Юнайтед" вдесятером вырвал ничью 3:3 в гостях у "Порту" в Лиге Европы благодаря голу вышедшего на замену Харри Магуайра в компенсированное время.
Впервые в сезоне в стартовом составе "красных дьяволов" оказался Расмус Хейлунд. Также с первых минут появились Каземиро, Кристиан Эриксен и Амад Диалло.
Гостям удалось открыть счет уже на седьмой минуте. Маркус Рэшфорд вошел в штрафную с левого фланга, не замечая защитников, после чего пробил в ближний угол ворот — 0:1.
Гол помог "Юнайтед" почувствовать себя увереннее, а на 20-й минуте Хейлунд, получив передачу от Рэшфорда, с края вратарской площади тоже поразил ближний угол Диогу Кошты — 0:2.
Однако на 27-й минуте "Порту" внезапно отыграл один гол. Пепе сыграл на добивании с близкого расстояния после того, как Андре Онана отразил удар Нуссаира Мазрауи головой по своим воротам — 1:2.
Прошло еще несколько минут, и счет стал равным. Саму Омородион опередил во вратарской Маттейса Де Лигта и головой замкнул подачу партнера — 2:2.
В самом начале второго тайма Онана спас "Юнайтед", но на 50-й минуте даже Андре оказался бессилен. Опередив Де Лигта, Омородион с границы вратарской замкнул прострел партнера — 3:2.
Дальше "Порту" сосредоточился на удержании своего преимущества, отдав мяч сопернику. "Дьяволы" оказывали давление, но реальных угроз воротам Кошты почти не создавали.
Положение гостей усугубилось на 81-й минуте, когда Бруну Фернандеш получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.
Несмотря на потерю своего капитана, "Юнайтед" продолжил давить, и уже в компенсированное время вышедший на замену Харри Магуайр принес своей команде ничью, замкнув головой подачу углового — 3:3.
"Юнайтед" практически чудом спасся от поражения, оставив крайне противоречивое впечатление. "Дьяволы" чересчур легко разбазарили преимущество в два гола, но, по крайней мере, проявили характер.
"Порту" (Португалия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 3:3 (2:2)
Голы: Пепе 27, Омородион 34, 50 — Рэшфорд 7, Хейлунд 20, Магуайр 90.
"Порту": Кошта, Мариу (Гюль 78), Зе Педрц, Неуэн, Моура, Варела (Намасо 90), Эуштакиу (Виейра 78), Гонсалес, Пепе (Фернандеш 63), Галено, Омородион (Груич 78).
"Манчестер Юнайтед": Онана, Мазрауи, Де Лигт (Эванс 79), Мартинес (Магуайр 78), Далот, Каземиро, Эриксен, Диалло (Антони 69), Фернандеш, Рэшфорд (Гарначо 46), Хейлунд (Зиркзее 68).
Предупреждения: Омородион — Фернандеш.
Удаление: Бруну Фернандеш 82.
04.10.2024 00:00
Просмотров: 576
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А вот Рома пидорасы
(ответить)
Сначала Роналду, потом Санчо, теперь Фернандеш, а еще кучка отбитых "экспертов" на английском тв, во главе с Фердинандом и Нэвилом. Сил и терпения тебе, Эрик, у тебя самая сложная работа среди всех тренеров мира. Верю в тебя, несмотря ни на что.
(ответить)
Мага, Каземиро, Гарначо
3 игрока за которых не стыдно в нынешнем мю. Очевидно, что после сегодняшнего матча, руководство наконец-то уяснит, что цыгандеш спецом сливает лысого. Нужно избавляться от португальской крысы и дать наконец спокойно поработать Тен Хагу.
(ответить)
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» — третья команда АПЛ по количеству созданных моментов
Ну как можно расстаться с таким топариком?)
(ответить)
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Магуайр спас "Юнайтед" очко против "Порту"
Ну.. хотя бы очко цело у мюшников. Могло быть хуже.
(ответить)
В воскресенье на Вилла Парк похороны тен Хага будут.
(ответить)
Ля, как же я ору с лысой бестолковки. Последние секунды матча, 7Хаг с бровки орет и рукой машет - "все в атаку! Хуярьте в холодильник, а там отскочит!"
(ответить)
Спас очко Тен Хага)
(ответить)
канешн до 1/4 думаю в этом рофлотурике спокойно можно дойти на этом составе.
Но Дисаси или Бадиашиль точно подруинять в важных матчах, нельзя с ними играть в решающих стадиях, даже в этом рофлотурике. Далбаеб на Бадиашиле все пускает, что ему за спину кидает, или в очко пускает или еще куда, кароч вроде огромный защ, а его будто нету. Дисаси просто телега медленная, мимо него будто паравозы проезжают.
Мудрик и Нету порадовали, фланги шустрые ну и типа на уровне этих бичей даже Мудрик топ футболистом кажется.
Фелиш хуйней страдает. Надеюсь Мареска даст ему пи3ды, это ваще не годится, крутится на месте в очко всем мячи кинуть пытается...у чувака челендж...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий