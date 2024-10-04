Гвардиола: "Сити" глубоко внутри меня"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, заявил, что у него есть "глубокая" связь с клубом, который он собирается защищать, выигрывая матчи.

В данный момент юристы "Сити" пытаются отбиться от обвинений Премьер-Лиги в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.



Гвардиола тоже собирается защищать "Сити", но по-своему. Хосеп чувствует, что после стольких лет в клубе он — не просто главный тренер.



"Я являюсь частью этого клуба, он глубоко внутри меня, и лучший способ защитить этот клуб — выигрывать матчи и делать свою работу как можно лучше. У нас не может быть недопонимания насчет того, почему я здесь. Я — главный тренер и человек, который больше всех в клубе разговаривает с медиа, обращается к фанатам".



"И, конечно, я буду защищать свою клуб, я доверяю им. Я много лет доверяю президенту, исполнительному директору и всем людям, которые работают здесь. Я довольно хорошо их знаю — лучше, чем любого из вас. Лучший способ защититься — делать нашу работу наилучшим образом. Каждый, кто здесь трудится, имеет собственную ответственность".



"Что касается остального, то за восемь-девять лет здесь возникали различные ситуации. Некоторые были ожидаемыми, с некоторыми было сложно справиться, но что поделать. Никаких жалоб, и вы можете делать, что пожелаете. Я являюсь частью этого клуба, а не просто главным тренером. Я люблю этот клуб, и так будет всегда", — цитирует Гвардиолу ESPN.