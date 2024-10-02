Семь вещей, что мы узнали в 6-м туре

Коул Палмер забил четыре гола в ворота "Брайтона", "Эвертон" добыл свою первую победу в чемпионате, а "Тоттенхэм" приблизил к увольнению Эрика Тен Хага. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





Палмер уничтожил высокую защиту "Брайтона"



Фабиан Хюрцелер намекнул, что ему, возможно, придется пересмотреть оборонительную тактику "Брайтона" после того, как его команда была разорвана на части во время разрушительной 20-минутки на "Стэмфорд Бридж".



Коул Палмер забил рекордные четыре гола в первом тайме, а мог бы и больше, так как Льюис Данк и Адам Уэбстер оказались беззащитны перед темпом "Челси". Хотя Хюрцелер отказался признать, что решение придерживаться высокой линии было ошибочным, главный тренер "Брайтона" согласился, что его игрокам должно быть комфортно в этой системе.



"Я думаю, что, прежде чем говорить что-то публично, я должен сначала обсудить это с игроками, чтобы понять, уверены ли они в себе", — сказал он. "Мы стараемся улучшить игроков и помочь им. Если вы хотите играть с высокой линией, то вам нужна эта связь, но ее не хватало. Легко сказать после игры, что можно было защищаться низким блоком, но с низким блоком мы также могли проиграть эту игру".



Напомним, при предыдущем менеджере Роберто Де Дзерби "Брайтон" не раз наказывали за слишком рискованный стиль игры и высоко поднятую линию защитников. Сейчас, очень похоже на то, что после удачного старта "чаек" их слабое место раскусили соперники, и это было заметно уже в игре с "Ноттингем Форест". Будет ли что-нибудь менять Хюрцелер, узнаем вскоре, но есть предположение, что с текущим составом обороны немец просто не сможет играть так, как ему хочется.



"Шпоры" могли унизить "Юнайтед" сильнее



Когда после победы со счетом 0:3 на "Олд Траффорд" вы больше всего жалеете о том, что должны были забить еще два или три мяча, вы можете быть вполне довольны своей работой. Анге Постекоглу заявил, что он "разочарован" некоторыми моментами в завершающей фазе игры своей команды, но, особенно в первом тайме, "Тоттенхэм" был таким, каким хотел видеть его менеджер: прессинговал, как во сне, и переигрывал команду Эрика Тен Хага до полного унижения.



Единственной проблемой был счет — 0:1. Во втором тайме у "шпор" также были моменты безрассудства и самоуверенности. Тимо Вернер не смог реализовать серию выходов один на один, а Доминик Соланке считает, что должен был забивать больше, чем один.



Это показало, что команда Постекоглу отнюдь не идеальна, но ее яростный прессинг, быстрый пас и интенсивный бег демонстрируют, что у них есть то, чего не хватает "Манчестер Юнайтед" — индивидуальность, узнаваемый стиль и целостный рисунок игры. Он может быть очень зависимым от физической формы команды Постекоглу, но когда "шпоры" выйдут на пик возможностей, эта команда будет способна обыграть любого.



Бруну Фернандеш идет по стопам Рэшфорда?



Неужели проклятие нового контракта с "Манчестер Юнайтед" существует? После того как год назад Маркус Рэшфорд заключил выгодный контракт, он сразу же пережил несчастный сезон 2023/24. Этим летом настала очередь Бруну Фернандеша оформить выгодное продление контракта, и в то время мало кто мог этому удивиться.



Однако португалец, обычно служивший маяком стабильности для "Юнайтед" во время всех их взлетов и падений, начал кампанию нерасторопно и вяло. В этом сезоне он еще не забивал, в шести матчах Премьер-Лиги на его счету лишь одна результативная передача, и он все чаще демонстрирует разочарование.



Это разочарование вылилось в его безрассудный удар по Джеймсу Мэддисону, в результате чего "Юнайтед", и без того испытывавший трудности при игре 11 на 11, остался вдесятером. Фернандеш заслуживает похвалы за то, что он вышел на поле после матча, но его интервью было самым значительным вкладом в этот день.



Брантуэйт укрепил расшатанную оборону "Эвертона"



Справившись с "нервным стадионом", а также с "Кристал Пэлас", Шон Дайч получил огромное удовольствие от первой в сезоне победы в Премьер-Лиге и первого "камбэка" в качестве менеджера "Эвертона".



Нервное состояние "Эвертона" было вполне оправдано, ведь команда не смогла удержать преимущество в четырех предыдущих матчах, но после отличного дубля Дуайта Макнила игроки Дайча чувствовали себя относительно комфортно.



Возвращение Джаррада Брантуэйта в линию обороны, которая в прошлом сезоне оформила 13 "клин-шитов", внесло значительный вклад в улучшение ситуации (как и выступление столь нелюбимого на "Гудисон Парк" Эшли Янга, отдавшего голевую передачу). Первое появление Брантуэйта в этом сезоне после операции на паху было достаточным, чтобы подчеркнуть его ценность, а также оценку его стоимости, которую "Манчестер Юнайтед" не смог удовлетворить летом.



По мнению Дайча, дополнительное внимание к 22-летнему англичанину в этом сезоне не должно помешать его развитию. "С нашей стороны не будет никакого повышенного внимания", — сказал менеджер "Эвертона". "Мы будем говорить одно и то же: "Иди и наслаждайся тем, что есть, иди и развивайся как игрок, наслаждаясь вызовом". Он очень хороший игрок, талантливый игрок, и я думаю, он будет развиваться дальше".



Хименес и Траоре вернулись в 2019 год



Кто бы мог подумать, что Рауль Хименес и Адама Траоре смогу вернуться к своей лучшей форме образца "Вулверхэмптона" в "Фулхэме"? Многие уже забыли, что эта пара была самой смертоносной связкой лиги в годы до ковида, когда они привели "Вулверхэмптон" к последовательным финишам на седьмом месте в сезона 2018/19 и 2019/20.



В то же время решение Хименеса пробить пенальти в ворота "Фулхэма" в матче с "Форест" вместо Андреаса Перейры вызвало гнев Марку Силвы: "Это явно вина Рауля. Этого больше не повторится", — сказал Силва и поведал, что мексиканец извинился. Менеджер тихо радуется воссоединению такой мощной атакующей пары, как Траоре-Хименес.



"У нас очень хорошие отношения вне поля", — сказал Хименес о Траоре на прошлой неделе. После того как оба игрока так долго страдали от травм и потери формы, отрадно видеть, что эти отношения снова приносят дивиденды на поле.



Трудолюбивый "Ньюкасл" Хау заслужил ничью с чемпионом



Предсезонная подготовка "Ньюкасла" этим летом была несколько менее интенсивной, чем в предыдущие пару лет. Новый директор клуба и специалист по профилактике травм Джеймс Банс ежедневно работал вместе с Эдди Хау, и занятия были скорректированы, чтобы облегчить физическую нагрузку на игроков.



Хау не стал возражать, что в начале кампании его команда была немного вяловатой, но цель — свести к минимуму травмы мягких тканей и обеспечить сильное завершение сезона. Проблема заключалась в том, что команда Хау, похоже, утратила способность жестко и высоко прессинговать оппонентов, а игра — если не всегда результаты — страдала соответственно.



Однако в субботу, в интригующей домашней ничьей 1:1 с "Манчестер Сити", прессинг вернулся, и на "Сент-Джеймс Парк" был показан тот самый "футбольный хэви-метал", который принес "Ньюкаслу" четвертое место в сезоне 2022/23. Учитывая, что игроки Хау не имеют никакой европейской нагрузки в этом сезоне, ничья с "горожанами", наверняка, вызвала тревогу у их конкурентов по борьбе за места в топ-4. Когда Хосеп Гвардиола говорит о своем восхищении Хау, становится ясно, что это не покровительственные чувства.



"Саутгемптон" — самая слабая команда лиги сейчас



Для "Саутгемптона" ничья с "Ипсвичем" давала надежду, но первое набранное очко в сезоне не стало тем условным успехом, который удалось закрепить в матче с "Борнмутом". В принципиальном матче с соседями по югу Англии "святые" выглядели убого и беззубо, проиграв матч еще в первом тайме, который проходил при тотальном преимуществе "Борнмута".



Сейчас все выглядит так, что "Саутгемптон" — самая слабая команда Премьер-Лиги этого сезона, и нет уверенности, что ей поможет и отставка Расселла Мартина — менеджера, упорно не желающего отказываться от стиля игры, который был успешен в Чемпионшипе, но не подходит команде на более высоком уровне.



В большинстве матчей этого сезона в чемпионате "Саутгемптон" проигрывал без шансов, и, что особенно настораживает поклонников команды, хуже всего дела были с командами, которые можно назвать конкурентами "святых" в борьбе за выживание. Пока что все выглядит так, что у "Саутгемптона" нет особах надежд на что-то хорошее в этом сезоне.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru