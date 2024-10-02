"Арсенал" стал фаворитом букмекеров на титул Премьер-Лиги
Впервые в этом сезоне "Арсенал" стал фаворитом букмекером на завоевание титула Премьер-Лиги.
Благодаря двум голам в компенсированное время "Арсеналу" удалось вырвать победу 4:2 против "Лестера" в минувшую субботу.
А ранее в тот день "Манчестер Сити", ослабленный потерей Родри, сыграл только вничью в гостях у "Ньюкасла" (1:1).
Осечкой "Сити" воспользовался "Ливерпуль", который победил "Вулверхэмптон" со счетом 1:2 и стал единоличным лидером Премьер-Лиги.
Однако букмекеры считают "Ливерпуль" лишь третьим фаворитом на завоевание титула, ставя выше не только "Арсенал", но и "Сити", сообщает Evening Standard.
Примечательно, что четвертым фаворитом на чемпионство в Премьер-Лиге букмекеры рассматривают "Челси" Энцо Марески.
02.10.2024 15:00
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Бугага
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Чел си))))
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))))))))))))))
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Это будет сенсацией похлеще Лестера.
Столько лет терпели унижения гейгуннеры, их все обоссывали и чморили, они забивались под шконарём дрожа от страха)
Но к их сожалению их унижения ещё не закончились, никчёмный гейклуб не выигрыает эйпиэл)))
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