"Арсенал" стал фаворитом букмекеров на титул Премьер-Лиги

Впервые в этом сезоне "Арсенал" стал фаворитом букмекером на завоевание титула Премьер-Лиги.

Благодаря двум голам в компенсированное время "Арсеналу" удалось вырвать победу 4:2 против "Лестера" в минувшую субботу.



А ранее в тот день "Манчестер Сити", ослабленный потерей Родри, сыграл только вничью в гостях у "Ньюкасла" (1:1).



Осечкой "Сити" воспользовался "Ливерпуль", который победил "Вулверхэмптон" со счетом 1:2 и стал единоличным лидером Премьер-Лиги.



Однако букмекеры считают "Ливерпуль" лишь третьим фаворитом на завоевание титула, ставя выше не только "Арсенал", но и "Сити", сообщает Evening Standard.



Примечательно, что четвертым фаворитом на чемпионство в Премьер-Лиге букмекеры рассматривают "Челси" Энцо Марески.