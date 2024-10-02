"Арсенал" стал фаворитом букмекеров на титул Премьер-Лиги

Арсенал Впервые в этом сезоне "Арсенал" стал фаворитом букмекером на завоевание титула Премьер-Лиги.

Благодаря двум голам в компенсированное время "Арсеналу" удалось вырвать победу 4:2 против "Лестера" в минувшую субботу.

А ранее в тот день "Манчестер Сити", ослабленный потерей Родри, сыграл только вничью в гостях у "Ньюкасла" (1:1).

Осечкой "Сити" воспользовался "Ливерпуль", который победил "Вулверхэмптон" со счетом 1:2 и стал единоличным лидером Премьер-Лиги.

Однако букмекеры считают "Ливерпуль" лишь третьим фаворитом на завоевание титула, ставя выше не только "Арсенал", но и "Сити", сообщает Evening Standard.

Примечательно, что четвертым фаворитом на чемпионство в Премьер-Лиге букмекеры рассматривают "Челси" Энцо Марески.


Метки Арсенал, букмекеры, Премьер-Лига, ставки

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1287

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Последние комментарии:




  1. electric 02.10.2024 17:23 # electric
    Бугага

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  2. gameboy 02.10.2024 15:57 # gameboy
    Чел си))))

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  3. seshcherka-lfc 02.10.2024 15:53 # seshcherka-lfc
    ))))))))))))))

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  4. chelsea88 02.10.2024 15:20 # chelsea88
    Это будет сенсацией похлеще Лестера.
    Столько лет терпели унижения гейгуннеры, их все обоссывали и чморили, они забивались под шконарём дрожа от страха)
    Но к их сожалению их унижения ещё не закончились, никчёмный гейклуб не выигрыает эйпиэл)))

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