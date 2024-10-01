"Арсенал" уверенно победил ПСЖ
"Арсенал" одержал свою первую победу в новом розыгрыше Лиги Чемпионов, уверенно одолев ПСЖ со счетом 2:0.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что начинали матч против "Лестера" на выходных.
Хозяева "Эмирейтс" выглядели агрессивнее в начале матча, а первый опасный момент создали на девятой минуте. Оказавшись на правом краю штрафной, Букайо Сака оторвался от опекуна и пробил по направлению дальнего угла ворот — немного мимо.
"Арсенал" был настойчив и на 20-й минуте открыл счет. Леандро Троссард навесил на границу вратарской площади, где Кай Хаверц выиграл второй этаж у голкипера и послал мяч в сетку — 1:0.
Вскоре ПСЖ огрызнулся дальним ударом Нуну Мендеша в основание штанги, но на 35-й минуте пропустил во второй раз. Исполняя стандартное положение с правого фланга, Сака прострелил в штрафную, а мяч, никого не задев, заскочил в ворота — 2:0.
Второй тайм начался с того, что Габриэль Мартинелли бил по летящему мячу из пределов штрафной, но попал прямо в голкипера.
На 66-й минуте гости впервые за долгое время угрожали воротам Давида Райи, но удар Жоау Невеша пришелся в перекладину.
Во втором тайме ПСЖ много владел мячом, оказывал некоторое давление, но тревожил Райю крайне редко. "Арсенал" довольно комфортно сдерживал соперника, так и не позволив тому вернуться в игру.
"Арсенал" одержал довольно уверенную победу, переиграв ПСЖ в первом тайме и затем не позволив сопернику переломить игру.
"Арсенал" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 2:0 (2:0)
Голы: Хаверц 20, Сака 35.
"Арсенал": Райя, Тимбер (Кивер 46), Салиба, Габриэль, Калафьори, Сака (Льюис-Скелли 90), Партей (Мерино 64), Райс, Мартинелли, Хаверц, Троссард (Жезус 74).
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья (Руис 64), Невеш, Дуэ (Коло-Муани 64), Ли, Барколя.
Предупреждение: Калафьори.
01.10.2024 23:55
Просмотров: 1796
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
никуя себе, молодцы, удивили
надеюсь, без травм обошлось
(ответить)
01.10.2024 21:51 #
narcot
придурок, чем меньше жертв, Тем больше ракет надо))) опять тупорылый в логику не смог ухаххаахха
Источник: http://fapl.ru/posts/110327/?c=1#c7974011
(ответить)
арабо-израильский конфликт.. это как выбрать между мамой и папой
(ответить)
кекстер - даун
01.10.2024 22:37 #
moneycity
Блять, дебил ты ебаный, тебе написали, что чем меньше жертв от ракет, тем больше ракет нужно производить, чтобы увеличить количество жертв, значит чем меньше жертв, тем больше для тебя работы.
Ну почему ты сука такая тупая дура блять?
Источник: http://fapl.ru/posts/110327/?c=1#c7974007
(ответить)
Охуенная история
------------
У меня был сотрудник Федя. Старше меня и хороший программер..
Но он прожил 5 лет в рашке.. Потом вернулся и стал работать у меня.
Он сидел в соседнем кабинете от меня. Буквально за стенкой.
Я ему как-то пишу в Ватсап - Скинь мне такой-то файл сюда.
Ноль реакции. Я подумал, что он не прочитал или не понял..
Когда я его позвал к себе.. Где файл? Он вскипел - Вот файл на флешке,
Зачем вы меня заставляете отправлять его через Америку?
(ответить)
Фанаты Гейсенала ссутся кипятком как девочки от нового "грамотного" футбола их команды, когда они забивают два гола и садятся в автобус, променяв атакующую доминацию на протяжении матча на это.
Тем смешнее будет их проёбанная апл, ведь в прошлые сезоны они говорили "зато у нас футбол красивый", а сейчас ни красивого футбола, ни апл.
(ответить)
Киоун заподозрил, что Ван Нистелрой умышленно не помогает Тен Хагу
Источник: http://fapl.ru/
Игроки "Юнайтед" хотят видеть Ван Нистелроя главным тренером
Источник: http://fapl.ru/
(ответить)
imf-tau
Уважение Арсеналу, второму самому великому клубу Англии, после Ливерпуля. Дальше идут Сити и Челси.
(ответить)
02.10.2024 00:36 #
zaeba1l
Уважение тебе как адекватному болелу.
Источник: http://fapl.ru/posts/110347/?c=1
и я о том же чел растет прямо на глазах
(ответить)
Красава - нагнули катарский мешок!
(ответить)
Ну вот мы и выяснили, что из двух этих мешков Нольсенал сильнее, а скузнявые ватники самые тупые существа на планете.
(ответить)
Уважение Арсеналу, второму самому великому клубу Англии, после Ливерпуля. Дальше идут Сити и Челси.
(ответить)
Охуенная история от меня.
------------------------
Был 1991 год. Мне было 18 лет и я лежал в больнице.. В страшном отделении.
Гематология. Это где, все болезни связанные с кровью.
Если у меня была железодефицитная анемия, которую мне поправили уколами и таблетками, то рядом лежал мальчик Никита, 10 лет с гемофилией.. Белокровие.
Страшная болезнь, которая почему-то обходит женщин и передается от деда к внуку через дочь.. Было страшно смотреть как он мучается.
А был еще старик казах, лет к 70-ти, который мучался от того, что кости его терлись друг об друга - жидкость, которая как смазка не дает тереться костям, у него исчезала куда-то. Оказывается служил на Семипалатинском полигоне, где проходили ядерные взрывы.
Был еще Дядя Леша - русский мужик лет 35-ти.. Здоровый такой.. Ликвидатор Чернобыльской аварии. Он облысел и самостоятельно подняться с кровати не мог. Мы его тащили под ручки в столовую.
Как он заболел? Очень просто - его подняли по тревоге.. Мобилизация.. Через 5 часов он уже был там.
А был еще мужик из казахского аула.. Ему зуб вырвал местный "дантист", а кровь не останавливается.. Помню курил с ним.. Он все время смачно харкал кровью.
Все про кого я тут рассказал умерли.. При мне. Я лежал этой палате 3 недели.
(ответить)
быстрее бы четверг!
резерв императоров покажет гейбоям что такое настоящий европейский футбол
(ответить)
надеюсь, Израиль будет знать меру при ответных действиях. Все же в Иране вроде как хватает нормальных людей
(ответить)
И это гломурный ПСЖ?! Во времена Геймара, Мбаппе, Кавани, Ибры они хотя бы что-то из себя представляли, а эта команда - безликая.
(ответить)
Пидралята ето анти футбол
Позор современного футбола
(ответить)
А что потом будет в Париже?
(ответить)
На классе укатали в первом тайме, вторая половина в эконом режиме. Мерино - отличный дебют, уверенно и надежно!
(ответить)
Норм прошлись по порижанкам
Мерино очень сырой, Парти реально сейчас выдаёт свой лучший скил
Калафьёри матч провалил, если это его максимальная скорость в кроссах то придётся в скором времени сесть на подмену центровым. Кивиор хорош
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий