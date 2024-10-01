"Арсенал" уверенно победил ПСЖ

"Арсенал" одержал свою первую победу в новом розыгрыше Лиги Чемпионов, уверенно одолев ПСЖ со счетом 2:0.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета доверился тем же 11 игрокам, что начинали матч против "Лестера" на выходных.



Хозяева "Эмирейтс" выглядели агрессивнее в начале матча, а первый опасный момент создали на девятой минуте. Оказавшись на правом краю штрафной, Букайо Сака оторвался от опекуна и пробил по направлению дальнего угла ворот — немного мимо.



"Арсенал" был настойчив и на 20-й минуте открыл счет. Леандро Троссард навесил на границу вратарской площади, где Кай Хаверц выиграл второй этаж у голкипера и послал мяч в сетку — 1:0.



Вскоре ПСЖ огрызнулся дальним ударом Нуну Мендеша в основание штанги, но на 35-й минуте пропустил во второй раз. Исполняя стандартное положение с правого фланга, Сака прострелил в штрафную, а мяч, никого не задев, заскочил в ворота — 2:0.



Второй тайм начался с того, что Габриэль Мартинелли бил по летящему мячу из пределов штрафной, но попал прямо в голкипера.



На 66-й минуте гости впервые за долгое время угрожали воротам Давида Райи, но удар Жоау Невеша пришелся в перекладину.



Во втором тайме ПСЖ много владел мячом, оказывал некоторое давление, но тревожил Райю крайне редко. "Арсенал" довольно комфортно сдерживал соперника, так и не позволив тому вернуться в игру.



"Арсенал" одержал довольно уверенную победу, переиграв ПСЖ в первом тайме и затем не позволив сопернику переломить игру.



"Арсенал" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 2:0 (2:0)



Голы: Хаверц 20, Сака 35.



"Арсенал": Райя, Тимбер (Кивер 46), Салиба, Габриэль, Калафьори, Сака (Льюис-Скелли 90), Партей (Мерино 64), Райс, Мартинелли, Хаверц, Троссард (Жезус 74).



ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья (Руис 64), Невеш, Дуэ (Коло-Муани 64), Ли, Барколя.



Предупреждение: Калафьори.