"Манчестер Сити" сокрушил "Слован"

"Манчестер Сити" в доминирующей стиле разобрался на выезде со "Слованом" в Лиге Чемпионов — 0:4.

Относительно выезда к "Ньюкаслу" в минувший уикенд в стартовом составе "горожан" произошло шесть перестановок. Сменился даже голкипер — на ворота отправился Штефан Ортега.



"Сити" потребовалось всего семь с небольшим минут, чтобы открыть счет. Удар Савиньо был заблокирован защитником, но мяч отскочил на границу штрафной к Илкаю Гюндогану, который пробил в касание с рикошетом — 0:1.



На 15-й минуте "Слован" пропустил снова. Жереми Доку вошел в штрафную с правого фланга и отдал передачу в центр на Фодена. Фил спокойно обработал мяч и пробил в угол ворот — 0:2.



Гости легко могли уйти на перерыв и с более крупным счетом — в первом тайме хозяев трижды спасал каркас ворот.



Третьего гола пришлось подождать до 58-й минуты, когда Рико Льюис запустил Холанда в прорыв по центру, а Эрлинг обошел голкипера и отправил мяч в пустые ворота — 0:3.



На 74-й минуте Фоден с подступов к штрафной сделал передачу внутрь площадки на Джеймса Макати, а вышедший на замену игрок обработал мяч и пробил — 0:4.



"Слован" (Словакия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:4 (0:2)



Голы: Гюндоган 8, Фоден 15, Холанд 58, Макати 74.



"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Стоунс, Аканджи (Диаш 61), Гвардиол (Уолкер 78), Гюндоган, Нунеш, Савиньо, Фоден (Грилиш 78), Доку, Холанд (Макати 61).