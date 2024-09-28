Артета был "очень обеспокоен" "камбэком" "Лестера"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что был "очень обеспокоен" тем, как его команда разбазарила преимущество в два гола против "Лестера".

Выиграв первый тайм субботнего матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" со счетом 2:0, во втором "Арсенал" очень легко позволил "Лестеру" ответить своими двумя голами.



Приятно складывавшийся матч превратился для "Арсенала" в чрезвычайно сложный, и "канонирам" удалось вырвать победу только в компенсированное время ценой огромных усилий (4:2).



Артета рад, что "Арсенал" был настойчив, но в то же время чувствует, что до столь нервной концовки можно было не доводить.



"Я был очень обеспокоен таким сценарием. Учитывая показываемую нами игру, в теории ты никогда не должен доводить до такого, но в этом и заключается красота футбола относительно многих других видов спорта. Затем нам пришлось заслужить победу другим способом, и мы сделали это при помощи наших невероятных болельщиков, которые снова были невероятны", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".