Сульшер жалеет, что вернул Роналду в "Юнайтед"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что возвращение нападающего Криштиану Роналду в 2021 году было ошибкой.

Продав Роналду в "Реал" за 80 миллионов фунтов в 2009 году, в августе 2021 "Юнайтед" вернул Криштиану, который тем летом покинул "Ювентус" свободным агентом.



По словам Сульшера, "Юнайтед" не мог допустить, чтобы Роналду достался соседям из "Манчестер Сити". Однако Оле Гуннар уже спустя несколько месяцев лишился работы, чувствуя, что португалец негативно повлиял на его раздевалку.



"Криштиану Роналду — один из лучших игроков в мире за последние 15 лет. Я играл вместе с ним. Он играл за "Манчестер Юнайтед". Его связывает история с клубом, и он уходил из "Ювентуса", а мы не могли отдать его "Манчестер Сити", потому что он, наверное, забил бы больше голов, чем забивает Эрлинг Холанд в данный момент".



"Поэтому я поговорил с Криштиану. Мы пригласили его в "Манчестер Юнайтед", и я думаю, это могло повлиять на всю раздевалку, на динамику в раздевалке".



"Возможно, другие игроки почувствовали себя менее важными, когда рядом с ними оказалась одна из мировых суперзвезд".



"Он был хорош. Он стал лучшим бомбардиром в топ году, забил 24 гола или около того, но 10 недель спустя я остался без работы!" — цитирует Сульшера Daily Mail.