Сульшер жалеет, что вернул Роналду в "Юнайтед"
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что возвращение нападающего Криштиану Роналду в 2021 году было ошибкой.
Продав Роналду в "Реал" за 80 миллионов фунтов в 2009 году, в августе 2021 "Юнайтед" вернул Криштиану, который тем летом покинул "Ювентус" свободным агентом.
По словам Сульшера, "Юнайтед" не мог допустить, чтобы Роналду достался соседям из "Манчестер Сити". Однако Оле Гуннар уже спустя несколько месяцев лишился работы, чувствуя, что португалец негативно повлиял на его раздевалку.
"Криштиану Роналду — один из лучших игроков в мире за последние 15 лет. Я играл вместе с ним. Он играл за "Манчестер Юнайтед". Его связывает история с клубом, и он уходил из "Ювентуса", а мы не могли отдать его "Манчестер Сити", потому что он, наверное, забил бы больше голов, чем забивает Эрлинг Холанд в данный момент".
"Поэтому я поговорил с Криштиану. Мы пригласили его в "Манчестер Юнайтед", и я думаю, это могло повлиять на всю раздевалку, на динамику в раздевалке".
"Возможно, другие игроки почувствовали себя менее важными, когда рядом с ними оказалась одна из мировых суперзвезд".
"Он был хорош. Он стал лучшим бомбардиром в топ году, забил 24 гола или около того, но 10 недель спустя я остался без работы!" — цитирует Сульшера Daily Mail.
28.09.2024 09:00
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Голкипер "Манчестер Юнайтед" Ли Грант рассказал, какое влияние на своих партнеров по команде сразу же принялся оказывать нападающий Криштиану Роналду.
"Я приведу вам один пример, как он сразу же стал влиять на коллектив. Это случилось в пятницу вечером, когда мы собрались в отеле".
"Когда ты закончил ужинать в пятницу вечером, тебе позволено побаловать себя чем-нибудь вредным. Ты можешь взять яблочный пирог с заварным кремом или брауни со взбитыми сливками".
"Клянусь вам, ни один игрок не прикоснулся к яблочному пирогу, ни один игрок не пошел за брауни — все сидели за столом".
"Один из парней спросил меня: "Что там у Криштиану на тарелке?" Поэтому мы уставились на него. Конечно, как вы можете себе представить, там была самая здоровая и полезная пища".
"Я расскажу об одной из его тарелок — их было несколько. На ней были киноа, авокадо и пара вареных яиц. Этот парень в невероятной форме".
"Меня просто поразило, как ни один игрок не посмел встать и пойти за этой вредной едой, что была выложена для нас", — сообщил Грант talkSPORT.
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил, как повлиял на партнеров по команде Криштиану Роналду.
Сульшер восхищается эффектом Роналду, а также считает, что 36-летний португалец вернулся более классным игроком, нежели в свой первый период в "Юнайтед".
"Он делает то, что и всегда. Криш бодрит каждого вокруг себя, заставляет каждого сосредоточиться и предъявляет большие требования к себе, что автоматически предъявляет большие требования к партнерам по команде. Поэтому он и добился столь многого в своей карьере".
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