Грант рассказал о влиянии Роналду на партнеров по "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Ли Грант рассказал, какое влияние на своих партнеров по команде сразу же принялся оказывать нападающий Криштиану Роналду.

В минувший уикенд Роналду отметил свой повторный дебют за "Юнайтед" дублем против "Ньюкасла". Криштиану сразу же принялся играть важнейшую роль на поле, но его авторитет за пределами поля еще внушительнее.



"Я приведу вам один пример, как он сразу же стал влиять на коллектив. Это случилось в пятницу вечером, когда мы собрались в отеле".



"Когда ты закончил ужинать в пятницу вечером, тебе позволено побаловать себя чем-нибудь вредным. Ты можешь взять яблочный пирог с заварным кремом или брауни со взбитыми сливками".



"Клянусь вам, ни один игрок не прикоснулся к яблочному пирогу, ни один игрок не пошел за брауни — все сидели за столом".



"Один из парней спросил меня: "Что там у Криштиану на тарелке?" Поэтому мы уставились на него. Конечно, как вы можете себе представить, там была самая здоровая и полезная пища".



"Я расскажу об одной из его тарелок — их было несколько. На ней были киноа, авокадо и пара вареных яиц. Этот парень в невероятной форме".



"Меня просто поразило, как ни один игрок не посмел встать и пойти за этой вредной едой, что была выложена для нас", — сообщил Грант talkSPORT.