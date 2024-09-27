Гвардиола: "Этот сезон для Родри завершен"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его полузащитник Родри уже не сыграет в остатке этого сезона.
Родри был вынужденно заменен в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в прошлый уикенд (2:2), повредив свое правое колено в столкновении с Томасом Партеем.
Уже на следующий день Родри улетел в Барселону на консультацию, и местным докторам потребовалось несколько дней, чтобы поставить окончательный диагноз.
В конце концов Родри действительно порвал крестообразные связки колена. 28-летний игрок сборной Испании уже перенес операцию и теперь приступает к реабилитации.
"Он перенес операцию этим утром, на крестообразных связках и мениске. В следующем сезоне он будет здесь. Этот сезон для него окончен".
"К сожалению, мы получили худшие новости, но что поделать. Мы окажем ему поддержку и будем двигаться шаг за шагом", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
Добавим, за последние 18 месяцев Родри проиграл лишь один матч на клубном и международном уровнях.
27.09.2024 16:00
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Пьянич в ЦСКА, че там у хохлов?
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Как там учили ленинградские подворотни мудрого политика? Если конфликт неизбежен - предавать нужно первым. Батька так же отлично усвоил эти уроки. Есть определенные границы, рамки. Нам надо договориться с украинцами, надо остановить эту войну. Слушайте, какая война была Вторая мировая и Великая Отечественная. Беларусь, вообще уничтожили. И мы вроде уже, ваше поколение, даже мое, с немцами нормально разговаривали. То есть, память человеческая, какая бы она ни была, все-таки отшлифовывает, зарубцовывает эти раны. Точно так и с украинцами. Только дальше, не надо заходить здесь. И так уже наворотили выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция.
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"Манчестер Сити" расширит "Этихад"
чтобы еще больше пустых мест было
Источник: http://fapl.ru/posts/110249/
ахахах, орууу
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как злятся полторашки аж копируют из новости в новость коменты, это всего лишь один матч с арсиком, не по плану у голубых пошло чет сразу агрятся, а че глоры будут делать когда за читы уйдут в ниже рангом лигу, их итак мало че с ними будет
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"Ливерпуль" не интересен Вирцу
Источник: http://fapl.ru/posts/110255/?c=1
Орууууууууууууууууууууууууу
Какой может быть ЛГБТпуль когда в претендентах на игрока фигурируют такие клубы как Манчестер Сити и Реал Мадрид.
Сосенал тоже может посасывать в стороне.
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Челси чемпион)
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Гибралтар, лабрадор, Реал Мадрид
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Карма настигает хуесосов, и это прекрасно (с).
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