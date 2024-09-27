Гвардиола: "Этот сезон для Родри завершен"

Родри Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его полузащитник Родри уже не сыграет в остатке этого сезона.

Родри был вынужденно заменен в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в прошлый уикенд (2:2), повредив свое правое колено в столкновении с Томасом Партеем.

Уже на следующий день Родри улетел в Барселону на консультацию, и местным докторам потребовалось несколько дней, чтобы поставить окончательный диагноз.

В конце концов Родри действительно порвал крестообразные связки колена. 28-летний игрок сборной Испании уже перенес операцию и теперь приступает к реабилитации.

"Он перенес операцию этим утром, на крестообразных связках и мениске. В следующем сезоне он будет здесь. Этот сезон для него окончен".

"К сожалению, мы получили худшие новости, но что поделать. Мы окажем ему поддержку и будем двигаться шаг за шагом", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.

Добавим, за последние 18 месяцев Родри проиграл лишь один матч на клубном и международном уровнях.


Метки Манчестер Сити, Родри, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 573

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 27.09.2024 17:07 # lexa-arsenal
    Пьянич в ЦСКА, че там у хохлов?

    (ответить)

  2. vesti 27.09.2024 16:58 # vesti
    Как там учили ленинградские подворотни мудрого политика? Если конфликт неизбежен - предавать нужно первым. Батька так же отлично усвоил эти уроки. Есть определенные границы, рамки. Нам надо договориться с украинцами, надо остановить эту войну. Слушайте, какая война была Вторая мировая и Великая Отечественная. Беларусь, вообще уничтожили. И мы вроде уже, ваше поколение, даже мое, с немцами нормально разговаривали. То есть, память человеческая, какая бы она ни была, все-таки отшлифовывает, зарубцовывает эти раны. Точно так и с украинцами. Только дальше, не надо заходить здесь. И так уже наворотили выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция.Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 27.09.2024 16:58 # lexa-arsenal
    "Манчестер Сити" расширит "Этихад"



    чтобы еще больше пустых мест было

    Источник: http://fapl.ru/posts/110249/


    ахахах, орууу

    (ответить)

  4. lexa-arsenal 27.09.2024 16:51 # lexa-arsenal
    как злятся полторашки аж копируют из новости в новость коменты, это всего лишь один матч с арсиком, не по плану у голубых пошло чет сразу агрятся, а че глоры будут делать когда за читы уйдут в ниже рангом лигу, их итак мало че с ними будет

    (ответить)

  5. moneycity 27.09.2024 16:44 # moneycity
    "Ливерпуль" не интересен Вирцу

    Источник: http://fapl.ru/posts/110255/?c=1

    Орууууууууууууууууууууууууу
    Какой может быть ЛГБТпуль когда в претендентах на игрока фигурируют такие клубы как Манчестер Сити и Реал Мадрид.
    Сосенал тоже может посасывать в стороне.

    (ответить)

  6. bembo 27.09.2024 16:25 # bembo
    Челси чемпион)

    (ответить)

  7. chelsea-69 27.09.2024 16:22 # chelsea-69
    Гибралтар, лабрадор, Реал Мадрид

    (ответить)

  8. reddebil 27.09.2024 16:12 # reddebil
    Карма настигает хуесосов, и это прекрасно (с).

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: