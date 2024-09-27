Гвардиола: "Этот сезон для Родри завершен"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его полузащитник Родри уже не сыграет в остатке этого сезона.

Родри был вынужденно заменен в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в прошлый уикенд (2:2), повредив свое правое колено в столкновении с Томасом Партеем.



Уже на следующий день Родри улетел в Барселону на консультацию, и местным докторам потребовалось несколько дней, чтобы поставить окончательный диагноз.



В конце концов Родри действительно порвал крестообразные связки колена. 28-летний игрок сборной Испании уже перенес операцию и теперь приступает к реабилитации.



"Он перенес операцию этим утром, на крестообразных связках и мениске. В следующем сезоне он будет здесь. Этот сезон для него окончен".



"К сожалению, мы получили худшие новости, но что поделать. Мы окажем ему поддержку и будем двигаться шаг за шагом", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.



Добавим, за последние 18 месяцев Родри проиграл лишь один матч на клубном и международном уровнях.