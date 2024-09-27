"Манчестер Сити" расширит "Этихад"

"Манчестер Сити" объявил о своих планах по реконструкции Северной трибуны, благодаря чему вместимость стадиона "Этихад" вырастет за пределы 60,000 зрителей.

"Сити" планирует создать на Северной трибуне, одной из находящихся за воротами трибун, стоячий сектор минимум на 3,000 болельщиков, что должно положительно сказаться на атмосфере во время матчей.



Также "Сити" собирается добавить клубный магазин, музей, отель, офисное пространство, религиозные комнаты, свободные от алкоголя и семейные зоны, фуд-холл на 500 мест, бар.



Соответствующий проект был разработан после тщательных консультаций клуба с держателями сезонных абонементом.



Завершить все работы на Северной трибуне "Сити" надеется по ходу сезона 2025/26.



