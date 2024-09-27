"Тоттенхэм" вдесятером разгромил "Карабах" в Лиге Европы

"Тоттенхэм" разгромил азербайджанский "Карабах" в Лиге Европы, все свои голы забив вдесятером — 3:0.

Уже на седьмой минуте матча, начавшегося с задержкой в полчаса, "шпоры" остались вдесятером. Жуниньо обокрал зазевавшегося Раду Дрэгушина в центральном круге и устремился в прорыв. Защитник хозяев попытался исправить свою ошибку, но лишь совершил фол последней надежды и получил прямую красную карточку.



Однако дефицит в одного игрока не помешал "Тоттенхэму" открыть счет на 12-й минуте. Доминик Соланке совершил перехват на чужой половине поля и сделал передачу в штрафную на Бреннана Джонсона, который пробил в касание — 1:0.



На 27-й минуте Джонсон был обязан оформлять дубль. Бреннан уже проскочил мимо голкипера на краю штрафной, но по пустым воротам не попал.



В остатке тайма "Карабах" создал несколько моментов, но либо не попадал по воротам сам, либо надежно действовали голкипер Гульельмо Викарио и его защитники.



Второй тайм начался с того, что голкипер гостей неудачно сыграл на выходе при подаче углового, скинув мяч на Пап Матара Сарра, который в касание расстрелял ворота — 2:0.



Спустя несколько минут Ив Биссума нарушил правила в своей штрафной, однако Торал Байрамов упустил возможность вернуть "Карабах" в игру, с 11-метровой отметки пробив в перекладину.



Нереализованный пенальти разозлил гостей, которые активизировались и даже пробили в штангу ворот Викарио.



Однако на 68-й минуте "Тоттенхэм" сделал счет крупным. Это Доминик Соланке сыграл на добивании после отраженного голкипером дальнего удара Сона Хен Мина — 3:0.



Вдесятером "Тоттенхэму" было тяжело, но терпимо — все-таки разница в классе двух команд была чересчур велика. "Шпоры" несколько раз могли пропустить, но в итоге оформили "клин-шит" и крупно победили.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Карабах" (Азербайджан) — 3:0 (1:0)



Голы: Джонсон 12, Сарр 52, Соланке 68.



"Тоттенхэм": Викарио, Грей, Ван де Вен, Дрэгушин, Дэвис, Биссума (Бентанкур 71), Сарр, Бергвалл (Удоджи 12), Джонсон (Кулусевски 46), Соланке (Мур 85), Сон (Вернер 71).



Удаление: Дрэгушин 7.