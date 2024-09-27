Хассельбайнк считает, что Джексон может стать лучше, чем Холанд

Легенда "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк заявил, что нападающий "синих" Николас Джексон способен превзойти бомбардира "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Забив 17 голов в своем дебютном сезоне за "Челси", Джексон весьма уверенно начал и новую кампанию — Николас четырежды отличился в шести матчах.



Хассельбайнк считает, что Джексону лишь не хватает опыта больших матчей в сравнении с Холандом, а также видит вещи, в которых 23-летний сенегалец уже сейчас превосходит Эрлинга.



"У Николаса Джексона и Эрлинга Холанда схожий возраст. Главная разница в том, что у Холанда больше опыта на топ-уровне в плане выступлений в Лиге Чемпионов. Он играет на этом уровне с тех пор, как ворвался на сцену в Зальцбурге, и он остается там. У Джексона этого нет".



"Это то, что нужно Джексону, чтобы его рассматривали одним из лучших нападающих в мире. Ему нужно играть определяющую роль на поле и регулярно забивать голы на высочайшем уровне. Это большой вызов для него, но у него есть соответствующий потенциал. Если Джексон реализует свой потенциал, то станет игроком на 150 миллионов фунтов. Я убежден насчет этого".



"Джексон обладает потенциалом игрока, способного на все. Он может играть за пределами штрафной. Он может обращаться с мячом в ногах. Он может делать вещи, которые Эрлинг Холанд по-настоящему не может".



"Ему лишь нужно понять, что порой он делает чересчур много вещей, когда поддерживает игру за пределами штрафной. Ему не нужно это. Джексон обладает потенциалом стать одним из лучших игроков в мире", — цитирует Хассельбайнка Daily Mirror.