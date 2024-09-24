Мареска не думает, что Мудрик неважно играет из-за недостаточной уверенности

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не считает, что вингеру Михаилу Мудрику мешает проявлять себя недостаточная уверенность в себе.

Мудрик забил только пять голов и отдал четыре результативные передачи в 48 матчах Премьер-Лиги после своего перехода из "Шахтера" за 88 миллионов фунтов в январе 2023.



В этом сезоне Премьер-Лиги 23-летний сыграл лишь два матча, причем против "Вулверхэмптона" Мареска заменил его уже в перерыве.



В преддверии матча Кубка Лиги против "Барроу" Мареска дал понять, Мудрик просто недостаточно хорошо играет, а уверенность здесь не при чем.



"Я не думаю, что дело в недостатке уверенности. Миша есть Миша, нужно принять его таким, какой он есть. Надеюсь, он сможет получить минуты и сыграет лучше".



"Это будет важный матч для него, но важный и для всех остальных. Для других игроков, которые очень хорошо тренируются каждый день и которым я, к сожалению, не мог дать шанса".



"Например, Бенуа (Бадиашиле), который очень хорошо трудится, но не получает минуты в Премьер-Лиге. Дело не в том, что он плох, а в том, что порой тебе нужно принимать решения. Для Миши, как и для Бенуа, как и для всех игроков, которые получают не так много шансов, "Барроу" будет хорошей возможностью", — цитирует Мареска Daily Mirror.