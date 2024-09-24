"Арсенал" намерен предложить новый контракт Троссарду

"Арсенал" намерен предложить новый контракт своему вингеру Леандро Троссарду.

Троссард выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Брайтона" за 27 миллионов фунтов в январе 2023. "Канониры" обратились к варианту с Леандро после того, как проиграли борьбу "Челси" за Михаила Мудрика.



Болельщики "Арсенала" едва ли пожалели, что их клуб купил Троссарда вместо Мудрика, потому что Леандро проявил себя очень полезным игроком, даже не имея твердого места в стартовом составе.



В новом сезоне Премьер-Лиги 29-летний бельгиец уже успел отметиться победным голом против "Астон Виллы", а также удалением — несправедливым, как считает главный тренер "Арсенала" Микель Артета — против "Манчестер Сити".



Действующий контракт Троссарда истекает только в конце следующего сезона, однако Het Nieuwsblad утверждает, что "Арсенал" собирается продлить сотрудничество с Леандро на более длительный срок.



Бельгийское издание добавляет, что минувшим летом "Арсенал" отклонил предложение "Аль-Иттихада" в 25 млн. евро (20.8 млн. фунтов) о покупке Троссарда. Саудиты были готовы платить Леандро 15 млн. евро (12.5 млн. фунтов) в год, что значительно больше, нежели игрок зарабатывает в Северном Лондоне сейчас.