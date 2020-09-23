Трент приветствует критику Слота

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что приветствует критику со стороны своего нового главного тренера Арне Слота.

25-летний Александер-Арнольд заслужил репутацию одного из лучших крайних защитников в мире, но время от времени Трента критикуют за оборонительную часть его игры.



Исправить свои недостатки Трент надеется с помощью Слота. Игрок сборной Англии специально просит Арне указывать на вещи, которые можно улучшить.



"Я сказал ему (Слоту), что хотел бы быть защитником, которому никто в Европе не хочет противостоять".



"Мы договорились, что он будет строг со мной. Если только атакующий игрок пройдет меня, он (Слот) вспомнит об этом на командных и индивидуальных встречах и скажет, что это недопустимо. Мы вместе проходимся по каждому матчу, и он указывает мне, где он хочет, чтобы я прибавил. Даже после матча с "Миланом", мы посмотрели около 20 роликов того, что я мог сделать лучше и что я сделал хорошо".



"Это очень бодрит, когда у тебя есть тренер, который помогает, направляет и учит, как тебе стать более классным игроком. Я являюсь тем, кто хочет учиться, хочет быть лучшим и стремится к совершенству", — цитирует Трента ESPN.