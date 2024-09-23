"Ливерпуль" и МЮ готовы побороться за Робинсона в январе

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" могут уже в январе сойтись в битве за левого защитника "Фулхэма" Энтони Робинсона.

Для обоих грандов Премьер-Лиги позиция левого защитника выглядит проблемой. Те и другие, вероятно, не будут ждать с решением до следующего лета.



"Ливерпуль" уже некоторое время находится в поисках преемника для Энди Робертсона, тогда "Юнайтед" вынужден искать усиление края обороны ввиду непрекращающихся проблем со здоровьем Люка Шоу и Тирелла Маласиа.



По информации The Sun, на радаре у "Ливерпуля" и "Юнайтед" находится Робинсон, который выступает за "Фулхэм" после своего перехода из "Уигана" за 2 млн. фунтов в 2020 году. Сейчас 27-летний игрок сборной США оценивается в 35 млн. фунтов.



За пять сезонов в "Фулхэме" Робинсон сыграл 155 матчей, утвердившись одним из самых стабильных крайних защитников в Премьер-Лиге.