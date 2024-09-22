Стоунс спас для "Сити" ничью против "Арсенала" на последних секундах

"Арсеналу" не хватило считанных секунд, чтобы отстоять победу в гостях у "Манчестер Сити" — 2:2.

"Горожане" недосчитались полузащитника Кевина Де Брюйне. Вместо него, Джека Грилиша и Матео Ковачича вышли Жереми Доку, Бернарду Силва и Родри. Джона Стоунса и Рико Льюиса заменили Йошко Гвардиол и Кайл Уолкер.



В стартовом составе "канониров" впервые оказался летний новичок Риккардо Калафьори, заменив Бена Уайта. Леандро Троссард появился вместо Габриэля Жезуса, отбывший дисквалификацию Деклан Райс — вместо Жоржиньо.



Не успев начаться, игра сразу же была поставлена на паузу. Задержка возникла из-за повреждения Родри, который после оказания первой медицинской помощи смог продолжить матч.



А уже на девятой минуте счет был открыт. Савиньо ушел на правом фланге от Калафьори и сделал передачу меж двух центральных защитников "Арсенала" на рывок Эрлинга Холанда, который после сближения с голкипером катнул мяч в ворота — 1:0.



На 21-й минуте Родри все же пришлось закончить игру. Получивший травму колена испанец уступил свое место на поле Ковачичу.



Стоило Хосепу Гвардиоле произвести первую замену, как его команда пропустила. Габриэль Мартинелли открылся на левом фланге, вошел в штрафную, а затем откатил мяч за пределы площадки под удар Калафьори — 1:1.



Гвардиола был чрезвычайно недоволен тем, что рефери Майкл Оливер засчитал ответный гол "Арсенала", и даже в ярости пнул свое кресло.



В концовке первого тайма гости явно прибрали инициативу в свои руки и превосходили хозяев по владению мячом.



На 38-й минуте Габриэль Магальяэс едва не вывел "канониров" вперед, пробив немного выше после подачи углового.



На первой добавленной к первому тайму минуте Габриэль получил идентичный момент и им воспользовался, позволив Букайо Сака записать на свое имя результативную передачу — 1:2.



Но гол Габриэля был не последним значимым событием первого тайма. Перед уходом команд на перерыв Троссард получил от Оливера вторую желтую карточку за создание задержки с возобновлением игры и оставил "Арсенал" вдесятером.



В перерыве Сака уступил свое место на поле Уайту, а "Арсенал" ушел в глухую оборону и сосредоточился на удержании победного счета.



Безраздельно владея мячом, "Сити" начал практиковаться в ударах, преимущественно дальних. Несмотря на частокол ног, "горожанам" удалось несколько раз серьезно напрячь Райю, но Давид действовал безупречно.



Казалось, гости все-таки выстоят, но буквально на последних секундах вышедший на замену Стоунс сыграл на добивании после заблокированного защитником удара Ковачича — 2:2.



Матч оказался поделен на две совершенно разных половины. Полученное преимущество в счете и дефицит в одного игрока не оставили "Арсеналу" ничего другого, кроме как закрыться на второй тайм, и "канонирам" не хватило считанных секунд, чтобы выстоять.



"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче