Стоунс спас для "Сити" ничью против "Арсенала" на последних секундах

Джон Стоунс "Арсеналу" не хватило считанных секунд, чтобы отстоять победу в гостях у "Манчестер Сити" — 2:2.

"Горожане" недосчитались полузащитника Кевина Де Брюйне. Вместо него, Джека Грилиша и Матео Ковачича вышли Жереми Доку, Бернарду Силва и Родри. Джона Стоунса и Рико Льюиса заменили Йошко Гвардиол и Кайл Уолкер.

В стартовом составе "канониров" впервые оказался летний новичок Риккардо Калафьори, заменив Бена Уайта. Леандро Троссард появился вместо Габриэля Жезуса, отбывший дисквалификацию Деклан Райс — вместо Жоржиньо.

Не успев начаться, игра сразу же была поставлена на паузу. Задержка возникла из-за повреждения Родри, который после оказания первой медицинской помощи смог продолжить матч.

А уже на девятой минуте счет был открыт. Савиньо ушел на правом фланге от Калафьори и сделал передачу меж двух центральных защитников "Арсенала" на рывок Эрлинга Холанда, который после сближения с голкипером катнул мяч в ворота — 1:0.

На 21-й минуте Родри все же пришлось закончить игру. Получивший травму колена испанец уступил свое место на поле Ковачичу.

Стоило Хосепу Гвардиоле произвести первую замену, как его команда пропустила. Габриэль Мартинелли открылся на левом фланге, вошел в штрафную, а затем откатил мяч за пределы площадки под удар Калафьори — 1:1.

Гвардиола был чрезвычайно недоволен тем, что рефери Майкл Оливер засчитал ответный гол "Арсенала", и даже в ярости пнул свое кресло.

В концовке первого тайма гости явно прибрали инициативу в свои руки и превосходили хозяев по владению мячом.

На 38-й минуте Габриэль Магальяэс едва не вывел "канониров" вперед, пробив немного выше после подачи углового.

На первой добавленной к первому тайму минуте Габриэль получил идентичный момент и им воспользовался, позволив Букайо Сака записать на свое имя результативную передачу — 1:2.

Но гол Габриэля был не последним значимым событием первого тайма. Перед уходом команд на перерыв Троссард получил от Оливера вторую желтую карточку за создание задержки с возобновлением игры и оставил "Арсенал" вдесятером.

В перерыве Сака уступил свое место на поле Уайту, а "Арсенал" ушел в глухую оборону и сосредоточился на удержании победного счета.

Безраздельно владея мячом, "Сити" начал практиковаться в ударах, преимущественно дальних. Несмотря на частокол ног, "горожанам" удалось несколько раз серьезно напрячь Райю, но Давид действовал безупречно.

Казалось, гости все-таки выстоят, но буквально на последних секундах вышедший на замену Стоунс сыграл на добивании после заблокированного защитником удара Ковачича — 2:2.

Матч оказался поделен на две совершенно разных половины. Полученное преимущество в счете и дефицит в одного игрока не оставили "Арсеналу" ничего другого, кроме как закрыться на второй тайм, и "канонирам" не хватило считанных секунд, чтобы выстоять.

"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2024 20:45

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 22.09.2024 21:05 # lexa-arsenal
    Блин очень смешно было как 11 игроков сити от беспомощности по воробьям стреляли и Холанд куда то делся, ещё выебывался в конце)

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  2. gunnerlove 22.09.2024 21:04 # gunnerlove
    Эти красные будут стоить титула

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  3. easports 22.09.2024 21:00 # easports
    4 очка в гостях у Сити и ТТХ, это очень крутой результат. Победи Брайтон дома и можно было бы сказать что тяжелейший отрезок в начале чемпа, с учетом парада травм пройден блестяще.

    По матчу, было бы конечно эпично в случае победы. Давно я не испытывал такого напряжения.

    Пеп конечно держится, но видно что Сити потихоньку сдает. КДБ стареет и в целом цикл костяка команды как будто бы подходит к концу.

    Удаление Троссара заслуженное.

    P.S. Если у Родри кресты, то это гг ребят.

    P.P.S Надеюсь у наших не серьезные травмы.

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  4. sausage 22.09.2024 20:58 # sausage
    Оливер сто про в Дубаи поедет скоро в какой-нибудь парус с полным вип-пакетом. Гнида продажная.

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  5. bembo 22.09.2024 20:56 # bembo
    бля кстати надо глянуть гол калафьори, говорят красоту пульнул

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  6. kellborn 22.09.2024 20:56 # kellborn
    Обидный результат для Арсенала. Это даже не был отбой как таковой от них. Очень круто структурно оборонялись весь тайм. При всем давлении Сити реальных моментов у них не было. Артета круто подготовил команду. И я бы даже сказал, что победа Арса была бы справедливой.

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  7. bergkamp-1886 22.09.2024 20:55 # bergkamp-1886
    Топим голубых а горят жопы гейпенсов

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  8. dexter 22.09.2024 20:54 # dexter
    Пздц, там Байер снова спасся на 90+ Лакеры е6аные.

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  9. alexomck 22.09.2024 20:54 # alexomck
    Так и так 6 команд в 3 очках, но для всех лучше, если бы Сити и этот 1 балл недобрал. Лидерство Арсенала - не критично.

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  10. lexa-arsenal 22.09.2024 20:54 # lexa-arsenal
    Опять без тимбера пропустили хуете на сити, они его как огня бояться, даже против 10 игроков

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  11. brown-ale 22.09.2024 20:53 # brown-ale
    Если закрыть глаза на судейство, то матч топовый. Лучшая реклама АПЛ!

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  12. division 22.09.2024 20:53 # division
    Всё очень плохо для гг. По части креатива и игры впереди это абсолютно худшая команда первой десятки. Игры просто нет. Оборона хороша, плюс Райа поймал кураж. Но оборона не может вывозить за себя и за того парня, играть и в обороне и в атаке. Таким образом можно выиграть один отдельно взятый матч, как это сделал Челси в финале лч 2012, но на дистанции это ничего не принесёт. Все матчи АПЛ ты так не сыграешь. Плюс будем честны ггшки абсолютную шару забили. Калафьори забил гол всей своей жизни как Жорж в ворота Виллы, когда мяч от макушки Мартинеса отлетел. Да и против Габриэля теперь будут играть гораздо плотнее на стандартах, принимая во внимание, что он на втором этаже может порешать

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  13. kirkorov-coyg 22.09.2024 20:53 # kirkorov-coyg
    Габриэль такая гнида белозубая это п13дец

    Источник: http://fapl.ru/posts/110149/?c=1

    Укропский бомж с гнилыми, пожелтевшими зубами горит на успешного человека. Смотреть без смс и регистрации

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  14. moneycity 22.09.2024 20:53 # moneycity
    Таблица
    № Команда И О
    1 Манчестер Сити 5 13

    Источник: http://fapl.ru/posts/110164/?c=1

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  15. umbriaco 22.09.2024 20:53 # umbriaco
    Судья тот ещё пидор

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  16. bembo 22.09.2024 20:52 # bembo
    в следующем туре кажись Челси выходит на чистое первое

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  17. redwhitegun 22.09.2024 20:52 # redwhitegun
    Очень хорошо защищались, чуть не выиграли 10х12, немного не хватило. Это явно была не последняя атака сити, учитывая какой пидарас на Оливере)

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  18. raven4uk 22.09.2024 20:52 # raven4uk
    Судья петух конкретный, а главный клоун Уэбб его еще и отмазывать будет, когда он обосрался в этом матче на полную.

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  19. chelsea88 22.09.2024 20:51 # chelsea88
    Владение мячом 77/23
    Удары 31/5
    Удары в створ 10/3

    Просто уничтожили педиков.
    Жаль что третий невкатили в конце аснлу.

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  20. bembo 22.09.2024 20:51 # bembo
    2.62 - 0.5 по хГ

    понятно, что защита сильная сторона у Арсенала. Но блять это никуя не чемпионская команда
    Ну не можешь ты блять стать чемпионом только на одних угловых и штрафных. У тебя Хаверц блять бегает напом...


    отскочили с Аталантой блять, середняком сериала, отскочили блять против Шпор...кстати чо вы не кукарекали, что Габриэль фолил и что вас не засудили? Это что, Арсенал к титулу тащат получается?

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