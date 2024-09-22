Стоунс спас для "Сити" ничью против "Арсенала" на последних секундах
"Арсеналу" не хватило считанных секунд, чтобы отстоять победу в гостях у "Манчестер Сити" — 2:2.
"Горожане" недосчитались полузащитника Кевина Де Брюйне. Вместо него, Джека Грилиша и Матео Ковачича вышли Жереми Доку, Бернарду Силва и Родри. Джона Стоунса и Рико Льюиса заменили Йошко Гвардиол и Кайл Уолкер.
В стартовом составе "канониров" впервые оказался летний новичок Риккардо Калафьори, заменив Бена Уайта. Леандро Троссард появился вместо Габриэля Жезуса, отбывший дисквалификацию Деклан Райс — вместо Жоржиньо.
Не успев начаться, игра сразу же была поставлена на паузу. Задержка возникла из-за повреждения Родри, который после оказания первой медицинской помощи смог продолжить матч.
А уже на девятой минуте счет был открыт. Савиньо ушел на правом фланге от Калафьори и сделал передачу меж двух центральных защитников "Арсенала" на рывок Эрлинга Холанда, который после сближения с голкипером катнул мяч в ворота — 1:0.
На 21-й минуте Родри все же пришлось закончить игру. Получивший травму колена испанец уступил свое место на поле Ковачичу.
Стоило Хосепу Гвардиоле произвести первую замену, как его команда пропустила. Габриэль Мартинелли открылся на левом фланге, вошел в штрафную, а затем откатил мяч за пределы площадки под удар Калафьори — 1:1.
Гвардиола был чрезвычайно недоволен тем, что рефери Майкл Оливер засчитал ответный гол "Арсенала", и даже в ярости пнул свое кресло.
В концовке первого тайма гости явно прибрали инициативу в свои руки и превосходили хозяев по владению мячом.
На 38-й минуте Габриэль Магальяэс едва не вывел "канониров" вперед, пробив немного выше после подачи углового.
На первой добавленной к первому тайму минуте Габриэль получил идентичный момент и им воспользовался, позволив Букайо Сака записать на свое имя результативную передачу — 1:2.
Но гол Габриэля был не последним значимым событием первого тайма. Перед уходом команд на перерыв Троссард получил от Оливера вторую желтую карточку за создание задержки с возобновлением игры и оставил "Арсенал" вдесятером.
В перерыве Сака уступил свое место на поле Уайту, а "Арсенал" ушел в глухую оборону и сосредоточился на удержании победного счета.
Безраздельно владея мячом, "Сити" начал практиковаться в ударах, преимущественно дальних. Несмотря на частокол ног, "горожанам" удалось несколько раз серьезно напрячь Райю, но Давид действовал безупречно.
Казалось, гости все-таки выстоят, но буквально на последних секундах вышедший на замену Стоунс сыграл на добивании после заблокированного защитником удара Ковачича — 2:2.
Матч оказался поделен на две совершенно разных половины. Полученное преимущество в счете и дефицит в одного игрока не оставили "Арсеналу" ничего другого, кроме как закрыться на второй тайм, и "канонирам" не хватило считанных секунд, чтобы выстоять.
"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче
22.09.2024 20:45
Просмотров: 1502
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Блин очень смешно было как 11 игроков сити от беспомощности по воробьям стреляли и Холанд куда то делся, ещё выебывался в конце)
(ответить)
Эти красные будут стоить титула
(ответить)
4 очка в гостях у Сити и ТТХ, это очень крутой результат. Победи Брайтон дома и можно было бы сказать что тяжелейший отрезок в начале чемпа, с учетом парада травм пройден блестяще.
По матчу, было бы конечно эпично в случае победы. Давно я не испытывал такого напряжения.
Пеп конечно держится, но видно что Сити потихоньку сдает. КДБ стареет и в целом цикл костяка команды как будто бы подходит к концу.
Удаление Троссара заслуженное.
P.S. Если у Родри кресты, то это гг ребят.
P.P.S Надеюсь у наших не серьезные травмы.
(ответить)
Оливер сто про в Дубаи поедет скоро в какой-нибудь парус с полным вип-пакетом. Гнида продажная.
(ответить)
бля кстати надо глянуть гол калафьори, говорят красоту пульнул
(ответить)
Обидный результат для Арсенала. Это даже не был отбой как таковой от них. Очень круто структурно оборонялись весь тайм. При всем давлении Сити реальных моментов у них не было. Артета круто подготовил команду. И я бы даже сказал, что победа Арса была бы справедливой.
(ответить)
Топим голубых а горят жопы гейпенсов
(ответить)
Пздц, там Байер снова спасся на 90+ Лакеры е6аные.
(ответить)
Так и так 6 команд в 3 очках, но для всех лучше, если бы Сити и этот 1 балл недобрал. Лидерство Арсенала - не критично.
(ответить)
Опять без тимбера пропустили хуете на сити, они его как огня бояться, даже против 10 игроков
(ответить)
Если закрыть глаза на судейство, то матч топовый. Лучшая реклама АПЛ!
(ответить)
Всё очень плохо для гг. По части креатива и игры впереди это абсолютно худшая команда первой десятки. Игры просто нет. Оборона хороша, плюс Райа поймал кураж. Но оборона не может вывозить за себя и за того парня, играть и в обороне и в атаке. Таким образом можно выиграть один отдельно взятый матч, как это сделал Челси в финале лч 2012, но на дистанции это ничего не принесёт. Все матчи АПЛ ты так не сыграешь. Плюс будем честны ггшки абсолютную шару забили. Калафьори забил гол всей своей жизни как Жорж в ворота Виллы, когда мяч от макушки Мартинеса отлетел. Да и против Габриэля теперь будут играть гораздо плотнее на стандартах, принимая во внимание, что он на втором этаже может порешать
(ответить)
Габриэль такая гнида белозубая это п13дец
Источник: http://fapl.ru/posts/110149/?c=1
Укропский бомж с гнилыми, пожелтевшими зубами горит на успешного человека. Смотреть без смс и регистрации
(ответить)
Таблица
№ Команда И О
1 Манчестер Сити 5 13
Источник: http://fapl.ru/posts/110164/?c=1
(ответить)
Судья тот ещё пидор
(ответить)
в следующем туре кажись Челси выходит на чистое первое
(ответить)
Очень хорошо защищались, чуть не выиграли 10х12, немного не хватило. Это явно была не последняя атака сити, учитывая какой пидарас на Оливере)
(ответить)
Судья петух конкретный, а главный клоун Уэбб его еще и отмазывать будет, когда он обосрался в этом матче на полную.
(ответить)
Владение мячом 77/23
Удары 31/5
Удары в створ 10/3
Просто уничтожили педиков.
Жаль что третий невкатили в конце аснлу.
(ответить)
2.62 - 0.5 по хГ
понятно, что защита сильная сторона у Арсенала. Но блять это никуя не чемпионская команда
Ну не можешь ты блять стать чемпионом только на одних угловых и штрафных. У тебя Хаверц блять бегает напом...
отскочили с Аталантой блять, середняком сериала, отскочили блять против Шпор...кстати чо вы не кукарекали, что Габриэль фолил и что вас не засудили? Это что, Арсенал к титулу тащат получается?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий