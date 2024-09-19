Субименди жалеет, что отказал "Ливерпулю"
Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди жалеет, что отказал "Ливерпулю", и надеется, что мерсисайдский клуб за ним вернется.
Минувшим летом Субименди был трансферной целью номер один "Ливерпуля", который был готов выплатить отступные в 52 миллиона фунтов по контракту Мартина.
В конце концов 25-летний игрок сборной Испании отверг "Ливерпуль" ради того, чтобы остаться в "Реал Сосьедад", в системе которого он находится с детства.
Однако Estadio Deportivo утверждает, что Субименди уже пожалел о своем решении. Теперь Мартин чувствует, что это было идеальное время и идеальная возможность, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.
Разочарование Субименди может быть связано с тем, что он до сих пор не получил новый улучшенный контракт от своего клуба. Вдобавок "Реал Сосьедад" неважно начал новый сезон и сейчас находится в одном очке над зоной вылета Ла Лиги, хотя сыграл на матч больше конкурентов.
Субименди надеется, что "Ливерпуль" еще вернется за ним, однако насчет этого нет никаких гарантий — новый главный тренер "красных" Арне Слот нашел решение проблемы в опорной зоне благодаря Райану Гравенберху, который проявляет себя с лучшей стороны.
19.09.2024 13:00
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Далбень. В 25 лет нужно уходить на повышение , тут ещё ЛФК приглашал к себе , там летом неразбериха была , кто будет играть третьего полузащитника рядом с Собо и Маком , а этот тормоз не стал зону кризисную команду, в которой уже добился максимума. Может и правильно , что не срослось с Мартином. Найдут кого получше, например , Бареллу.
(ответить)
Далбень. В 25 лет нужно уходить на повышение , тут ещё ЛФК приглашал к себе , там летом неразбериха была , кто будет играть третьего полузащитника рядом с Собо и Маком , а этот тормоз не стал зону кризисную команду, в которой уже добился максимума. Может и правильно , что не срослось с Мартином. Найдут кого получше, например , Бареллу.
(ответить)
Далбень. В 25 лет нужно уходить на повышение , тут ещё ЛФК приглашал к себе , там летом неразбериха была , кто будет играть третьего полузащитника рядом с Собо и Маком , а этот тормоз не стал покидать кризисную команду, в которой уже добился максимума. Может и правильно , что не срослось с Мартином. Найдут кого получше, например , Бареллу.
(ответить)
Далбень. В 25 лет нужно уходить на повышение , тут ещё ЛФК приглашал к себе , там летом неразбериха была , кто будет играть третьего полузащитника рядом с Собо и Маком , а этот тормоз не стал зону кризисную команду, в которой уже добился максимума. Может и правильно , что не срослось с Мартином. Найдут кого получше, например , Бареллу.
(ответить)
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