Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Мартин Субименди жалеет, что отказал "Ливерпулю", и надеется, что мерсисайдский клуб за ним вернется.

Минувшим летом Субименди был трансферной целью номер один "Ливерпуля", который был готов выплатить отступные в 52 миллиона фунтов по контракту Мартина.



В конце концов 25-летний игрок сборной Испании отверг "Ливерпуль" ради того, чтобы остаться в "Реал Сосьедад", в системе которого он находится с детства.



Однако Estadio Deportivo утверждает, что Субименди уже пожалел о своем решении. Теперь Мартин чувствует, что это было идеальное время и идеальная возможность, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере.



Разочарование Субименди может быть связано с тем, что он до сих пор не получил новый улучшенный контракт от своего клуба. Вдобавок "Реал Сосьедад" неважно начал новый сезон и сейчас находится в одном очке над зоной вылета Ла Лиги, хотя сыграл на матч больше конкурентов.



Субименди надеется, что "Ливерпуль" еще вернется за ним, однако насчет этого нет никаких гарантий — новый главный тренер "красных" Арне Слот нашел решение проблемы в опорной зоне благодаря Райану Гравенберху, который проявляет себя с лучшей стороны.