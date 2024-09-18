"Сити" не смог дожать "Интер"

"Манчестер Сити" стартовал в Лиге Чемпионов с безголевого матча против "Интера".

Впервые в сезоне в стартовый состав "горожан" попал Родри. Также с первых минут появились Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и Матео Ковачич.



Хозяева "Этихад" очень осторожно начали этот матч, даже робко. "Интер" выглядел более раскрепощенным и даже пытался атаковать.



На 19-й минуте, наконец, обнаружил себя Эрлинг Холанд, пробив головой под перекладину после подачи Савиньо, но голкипер гостей легко забрал мяч.



"Сити" стал обозначать свое преимущество, и вскоре уже Савиньо отметился ударом в касание, но неточно.



На 30-й минуте Эдерсон сделал подарок сопернику, выбивая мяч от своих ворот, однако Гвардиол подстраховал своего голкипера почти на линии.



На 31-й минуте Маркус Тюрам головой замыкал подачу со штрафного, однако на сей раз Эдерсон сыграл надежно, вдобавок был зафиксирован офсайд.



Под занавес первого тайма "Интер" снова активизировался и в итоге ушел на перерыв с показателем в 10 ударов, хотя лишь два из них оказались точными.



В перерыве Хосепу Гвардиоле пришлось заменить получившего травму Кевина Де Брюйне. Также с игры был снят Савиньо. Вместо них появились Илкай Гюндоган и Фил Фоден.



Толку от замен было мало. Гости умело сдерживал своего соперника и регулярно показывали зубы.



"Сити" молчал во втором тайме до 71-й минуты, когда Фоден проверил Янна Зоммера. "Интер" ответил моментом Генриха Мхитаряна, но тот из выгодной позиции пробил выше.



Шанс вырвать победу на 89-й минуте имел Гюндоган, но его удар головой с границы вратарской пришелся прямо в Зоммера. Уже на исходе компенсированного времени Илкай еще раз пробивал головой — мимо.



"Сити" показал малую долю от своих возможностей, словно экономя силы перед битвой с "Арсеналом" в Премьер-Лиге, вдобавок наткнулся на очень колючего соперника в лице "Интера".



"Манчестер Сити" (Англия) — "Интер" (Италия) — 0:0 (0:0)



"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Льюис, Родри, Савиньо (Фоден 46), Силва (Доку 80), Де Брюйне (Гюндоган 46), Грилиш, Холанд.



"Интер": Зоммер, Биссек (Павар 75), Ачебри, Бастони, Дармиан (Думфрис 75), Барелла, Чалханоглу (Фраттези 82), Зелински (Мхитарян 66), Аугусто, Тюрам (Мартинес 66), Тареми.



Предупреждения: Диаш, Гвардиол.