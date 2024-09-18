"Сити" не смог дожать "Интер"

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" стартовал в Лиге Чемпионов с безголевого матча против "Интера".

Впервые в сезоне в стартовый состав "горожан" попал Родри. Также с первых минут появились Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и Матео Ковачич.

Хозяева "Этихад" очень осторожно начали этот матч, даже робко. "Интер" выглядел более раскрепощенным и даже пытался атаковать.

На 19-й минуте, наконец, обнаружил себя Эрлинг Холанд, пробив головой под перекладину после подачи Савиньо, но голкипер гостей легко забрал мяч.

"Сити" стал обозначать свое преимущество, и вскоре уже Савиньо отметился ударом в касание, но неточно.

На 30-й минуте Эдерсон сделал подарок сопернику, выбивая мяч от своих ворот, однако Гвардиол подстраховал своего голкипера почти на линии.

На 31-й минуте Маркус Тюрам головой замыкал подачу со штрафного, однако на сей раз Эдерсон сыграл надежно, вдобавок был зафиксирован офсайд.

Под занавес первого тайма "Интер" снова активизировался и в итоге ушел на перерыв с показателем в 10 ударов, хотя лишь два из них оказались точными.

В перерыве Хосепу Гвардиоле пришлось заменить получившего травму Кевина Де Брюйне. Также с игры был снят Савиньо. Вместо них появились Илкай Гюндоган и Фил Фоден.

Толку от замен было мало. Гости умело сдерживал своего соперника и регулярно показывали зубы.

"Сити" молчал во втором тайме до 71-й минуты, когда Фоден проверил Янна Зоммера. "Интер" ответил моментом Генриха Мхитаряна, но тот из выгодной позиции пробил выше.

Шанс вырвать победу на 89-й минуте имел Гюндоган, но его удар головой с границы вратарской пришелся прямо в Зоммера. Уже на исходе компенсированного времени Илкай еще раз пробивал головой — мимо.

"Сити" показал малую долю от своих возможностей, словно экономя силы перед битвой с "Арсеналом" в Премьер-Лиге, вдобавок наткнулся на очень колючего соперника в лице "Интера".

"Манчестер Сити" (Англия) — "Интер" (Италия) — 0:0 (0:0)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Льюис, Родри, Савиньо (Фоден 46), Силва (Доку 80), Де Брюйне (Гюндоган 46), Грилиш, Холанд.

"Интер": Зоммер, Биссек (Павар 75), Ачебри, Бастони, Дармиан (Думфрис 75), Барелла, Чалханоглу (Фраттези 82), Зелински (Мхитарян 66), Аугусто, Тюрам (Мартинес 66), Тареми.

Предупреждения: Диаш, Гвардиол.


Метки Интер, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2024 23:50

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  1. electric 19.09.2024 00:04 # electric
    18.09.2024 00:00 #
    superglor

    Просто сравните уровень:
    Ливерпуль без напряга побеждает 3-1 у миланской команды в гостях и...
    Мансити не может выиграть у миланской команды у себя дома, сыграв 0-0.

    Источник: http://fapl.ru/posts/110087/

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  2. brown-ale 19.09.2024 00:03 # brown-ale
    В концовке ссыкотно за Интер было, но выстояли. Гюндогану бошку в заборе нужно поправить. Еще КДБ сломался, вот это беда.

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  3. chelseafcthebest 19.09.2024 00:01 # chelseafcthebest
    я бля, да, это ж ветка о победе ман сити в матче Лиги чемпионов.
    Много комментов и активности тут ждать не стоит. Но ссылочку с ИМПЕРАТОРОМ все равно посмотрите.

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  4. chelseafcthebest 19.09.2024 00:00 # chelseafcthebest
    у кого-то есть еще какие ВОПРОСИКИ К ИМПЕРАТОРУ?

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  5. gameboy 18.09.2024 23:55 # gameboy
    Какой дожать, автор, ты наркоман?

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