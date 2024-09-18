"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Миланом"
"Ливерпуль" стартовал в Лиге Чемпионов с волевой победы 1:3 над "Миланом".
По сравнению с поражением 0:1 от "Ноттингем Форест" главный тренер "красных" Арне Слот внес два изменения в стартовый состав, выпустив Константиноса Цимикаса и Коди Гакпо вместо Энди Робертсона и Луиса Диаса.
Перый опасный момент возник уже на второй минуте, когда Виргил Ван Дейк помешал Альваро Морате замкнуть прострел Тиджани Рейндерса вдоль ворот.
Однако уже спустя минуту хозяева все же открыли счет. Бывший вингер "Челси" Кристиан Пулишич ворвался в чужую штрафную по правому краю, замедлился и нанес удар из под Алексиса Макаллистера в дальний угол ворот — 1:0.
Несмотря на столь разочаровывающее начало, вскоре "Ливерпуль" пришел в себя и принялся оказывать давление. Первый тревожный звоночек прозвучал для "Милана" на 17-й минуте, когда Мохамед Салах пробил в перекладину.
На 23-й минуте счет стал равным. Трент Александер-Арнольд подал угловой, а Ибраима Конате выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 1:1.
Вскоре Диогу Жота из выгодной позиции пробил мимо, а затем Салах еще раз сотряс перекладину ворот "россонери".
На этом отрезке "красные" полностью переигрывали своего соперника и на 41-й минуте закономерно вышли вперед. Это Виргил Ван Дейк откликнулся на подачу Цимикасом углового — 1:2.
В начале второго тайма Жота загубил еще один момент, но при этом вывел из строя голкипера "Милана" Майка Меньяна, который был вынужденно заменен.
"Ливерпуль" продолжил искать счастье в атаках и на 67-й минуте огорчил юного сменщика Меньяна. Гакпо ворвался в штрафную по левому краю и прострелил на ногу Доминика Собослаи — 1:3.
Дальше игра стала затухать. Попытки хозяев вернуться в игру выглядели жалко.
Неудачное начало матча ничуть не смутило "Ливерпуль", который легко перевернул игру и одолел "Милан" в доминирующей манере.
"Милан" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:3 (1:2)
Голы: Пулишич 3 — Конате 23, Ван Дейк 41, Собослаи 67.
"Милан": Меньян (Торриани 51), (Роял 70), Павлович, Томори (Габбия 84), Эрнандес, Фофана, Лофтус-Чик (Абрахэм 70), Пулишич, Рейндерс, Леау, Мората (Окафор 84.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 79), Конате, Ван Дейк, Цимикас, Гравенберх, Макаллистер (Эндо 90), Салах (Кьеза 90), Собослаи, Гакпо (Диас 58), Жота (Нуньес 68).
Предупреждения: Калабрия, Фофана — Макаллистер, Конате.
18.09.2024 00:00
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Еблан Чемпик. 20-й титул теперь не скоро увидят, как и Ливерпуль свой.
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Рубрика СТИХИ с ФРОНТА
Алло, ты можешь говорить со мной, родная?
Алло, ты меня слышишь, слышишь, Свет...
Да слышу, ну конечно, тебя слышу!
Я так ждала звонка, любимый мой, привет
Я долго говорить с тобой не буду,
Я жив- здоров и я тебя люблю,
Я рапорт написал вчера на отпуск
Ну что сказать, ждала тебя и жду!
Алло, Свет, мы на Курск сегодня едем,
Скопилось нечисти, их нужно проучить
За твой покой и за твою улыбку,
Я буду бить, отчаянно их бить!
Свет, Света, погоди еще минутку,
Хочу тебе я кое-что сказать
Я многое здесь понял и обдумал,
Родная, начинаю я скучать
Свет, помню я, ты вкусно пахнешь
И как мне не хватает тут тепла
Свет, ты одна на этом свете,
Люблю тебя, любимая жена
Свет, всё, пора уже прощаться,
Прости, но говорить я не могу
У нас с тобой всё будет, обещаю!
Из телефона слышится ЛЮБЛЮ…
...он трубку положил через минуту,
Она звонка так этого ждала
В руках зажала телефон и улыбнулась
И на улыбку катится слеза
Роман П.
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Про пейджеры и еврейских хвастунишек. Действительно одна из самых гениальных операций Мацада против тупых арабов. После того, как лидера Хамас выследили и уничтожили с помощью его смартфона и вацапа хитрые арабы решили избавиться от мессенджеров и смартфонов и перешли на технологии 90-х годов. В пейджерах была смонтирована взрывчатка в духе этой самой Миссии Невыполнима с Томом Кукурузом. Кто смотрел, должен помнить как там ловко взрывались устройства связи после передачи секретных сообщений. Далее евреи узнали про это и дистанционно отправили этот самый сигнал самоуничтожения. Результат оказался предсказуем и огромное количество тупых арабов сожгли себе яйца или вообще были таковы. Когда-то и наши спецслужбы умели в подобное. Достаточно вспомнить ликвидацию Дудаева, которого запеленговали по телефону. Но затем президентом стал мудрый выходец из спецслужб и проецированием своей ничтожности и куколдизма фактически превратил наши спецслужбы в импотентов. Да можно вспомнить ликвидацию чеченцев, но когда ликвидатора тут же задерживают немецкие школьники, а затем его же родственники-хохлы дают на него показания, то это тоже демонстрирует квалификацию не с лучшей стороны.
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Россия
Путин
Ливерпуль
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Престон" — "Фулхэм" — 1:1 (1:0) победа "Престона" по пенальти — 16:15
Источник: http://fapl.ru/posts/110068/
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Не думал, что Милан такое дно.
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Вывод: хочешь обосраться - возьми в команду пенса, хочешь по жидкому - возьми несколько. И как только Арс до сих пор держится с Хаверцом?
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Милан шляпа
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Вот она ЛЧ - которою только внуки фанов пенсов смогут посмотреть в бущем "в живую"!
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Как с дворнягами какими-то сыграли, и на классе уделали и по физике задавили.
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Изикаточная, Милан при счёте 1-3 даже мяч отдал. Стыдно за макаронин..
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КНЯЗИ будут на троне!!!
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