"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Миланом"

"Ливерпуль" стартовал в Лиге Чемпионов с волевой победы 1:3 над "Миланом".

По сравнению с поражением 0:1 от "Ноттингем Форест" главный тренер "красных" Арне Слот внес два изменения в стартовый состав, выпустив Константиноса Цимикаса и Коди Гакпо вместо Энди Робертсона и Луиса Диаса.



Перый опасный момент возник уже на второй минуте, когда Виргил Ван Дейк помешал Альваро Морате замкнуть прострел Тиджани Рейндерса вдоль ворот.



Однако уже спустя минуту хозяева все же открыли счет. Бывший вингер "Челси" Кристиан Пулишич ворвался в чужую штрафную по правому краю, замедлился и нанес удар из под Алексиса Макаллистера в дальний угол ворот — 1:0.



Несмотря на столь разочаровывающее начало, вскоре "Ливерпуль" пришел в себя и принялся оказывать давление. Первый тревожный звоночек прозвучал для "Милана" на 17-й минуте, когда Мохамед Салах пробил в перекладину.



На 23-й минуте счет стал равным. Трент Александер-Арнольд подал угловой, а Ибраима Конате выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой — 1:1.



Вскоре Диогу Жота из выгодной позиции пробил мимо, а затем Салах еще раз сотряс перекладину ворот "россонери".



На этом отрезке "красные" полностью переигрывали своего соперника и на 41-й минуте закономерно вышли вперед. Это Виргил Ван Дейк откликнулся на подачу Цимикасом углового — 1:2.



В начале второго тайма Жота загубил еще один момент, но при этом вывел из строя голкипера "Милана" Майка Меньяна, который был вынужденно заменен.



"Ливерпуль" продолжил искать счастье в атаках и на 67-й минуте огорчил юного сменщика Меньяна. Гакпо ворвался в штрафную по левому краю и прострелил на ногу Доминика Собослаи — 1:3.



Дальше игра стала затухать. Попытки хозяев вернуться в игру выглядели жалко.



Неудачное начало матча ничуть не смутило "Ливерпуль", который легко перевернул игру и одолел "Милан" в доминирующей манере.



"Милан" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:3 (1:2)



Голы: Пулишич 3 — Конате 23, Ван Дейк 41, Собослаи 67.



"Милан": Меньян (Торриани 51), (Роял 70), Павлович, Томори (Габбия 84), Эрнандес, Фофана, Лофтус-Чик (Абрахэм 70), Пулишич, Рейндерс, Леау, Мората (Окафор 84.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 79), Конате, Ван Дейк, Цимикас, Гравенберх, Макаллистер (Эндо 90), Салах (Кьеза 90), Собослаи, Гакпо (Диас 58), Жота (Нуньес 68).



Предупреждения: Калабрия, Фофана — Макаллистер, Конате.