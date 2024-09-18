"Юнайтед" забил семь безответных голов "Барнсли" в Кубке Лиги

"Манчестер Юнайтед" вышел в 4-й раунд Кубка Лиги, разгромив дома "Барнсли" со счетом 7:0.

Представляющий третий дивизион "Барнсли" продержался на "Олд Траффорд" только до 16-й минуты, когда Маркус Рэшфорд вошел в штрафную, правее центре, словно насквозь прошел через защитника и поразил ворота — 1:0.



На 34-й минуте голкипер гостей сбил в своей штрафной Антони, который сам взялся исполнять назначенный пенальти — 2:0.



В самой концовке первого тайма Алехандро Гарначо подкараулил отскок от Рэшфорда в штрафной и пробил с границы вратарской — 3:0.



Второй тайм начался с того, что Гарначо совершил забег через полполя, после чего обводящим ударом послал мяч в ворота — 4:0.



Вскоре Гарначо сделал передачу низом в штрафную на рывок Рэшфорда, который нанес удар в касание — 5:0.



Точку же в матче поставил Кристиан Эриксен, оформив дубль в концовке парой, оба раза пробив в касание из пределов штрафной — 7:0.



А вот "Эвертону" и "Фулхэму повезло меньше. Оба представителя Премьер-Лиги уступили в серии пенальти, причем "дачники — 16:15.



"Манчестер Юнайтед" — "Барнсли" — 7:0 (3:0)



Голы: Рэшфорд 16, 58, Антони 35 (пен), Гарначо 45, 4, Эриксен 81, 85.



"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Колльер, Эванс (Де Лигт 78), Магуайр, Далот (Мазрауи 63), Каземиро, Угарте (Фернандеш 62), Эриксен, Гарначо (Диалло 84), Рэшфорд (Зиркзее 63), Антони.



"Брентфорд" — "Лейтон Ориент" — 3:1 (3:1)



Голы: Карвалью 17, Дамсгор 26, Нергор 45 — Купер 11.



"Эвертон" — "Саутгемптон" — 1:1 (1:1) победа "Саутгемптона" по пенальти — 6:5



Голы: Дукуре 20 — Харвуд-Беллис 32.



"Престон" — "Фулхэм" — 1:1 (1:0) победа "Престона" по пенальти — 16:15



Голы: Ледсон 35 — Нелсон 61.



КПР — "Кристал Пэлас" — 1:2 (0:1)



Голы: Филд 53 — Нкетиа 16, Эзе 64.



"Стоук" — "Флитвуд" — 1:1 (1:1) победа "Стоука" по пенальти — 2:1



Голы: Роуз 54 — Беннетт 90.



"Блэкпул" — "Шеффилд Уэнсдей" — 0:1 (0:1)



Гол: Бернард 34.