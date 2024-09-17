Анонс матча "Милан" — "Ливерпуль"

Свой путь в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" начнет с выездного матча против итальянского "Милана" на "Сан-Сиро".

Этим матчем "Ливерпуль" ознаменует свое возвращение в Лигу Чемпионов после года перерыва — в прошлом сезоне "красные" довольствовались выступлением в Лиге Европы.



В минувший уикенд "Ливерпуль" допустил свою первую осечку при Арне Слоте, проиграв дома "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге со счетом 0:1.



Это поражение особенно удивляет, потому что последовало оно за яркой победой "Ливерпуля" в гостях у "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3.



- "Ливерпуль" выиграл четыре из пяти последних матчей против итальянских команд в еврокубках (1 поражение), хотя до этого — только три из 14 (3 ничьи, 8 поражений).



- "Милан" не проиграл ни одного из четырех последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (2 победы, 2 ничьи). Это "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" и не смогли одолеть "россонери".



- Возглавляющий "Милан" Паулу Фонсека станет всего лишь вторым португальским тренером какого-либо итальянского клуба в Лиге Чемпионов — после Жозе Моуриньо и "Интера".



- За свою тренерскую карьеру Слот проиграл все три своих выездных матча в Лиге Чемпионов. Его "Фейеноорд" уступил "Атлетико", "Лацио" и "Селтику" в прошлом сезоне.



- В прошлом сезоне нападающий "Милана" Альваро Мората стал совместно лучшим бомбардиром групповой стадии Лиги Чемпионов с пятью голами.



- Мохамед Салах забил 41 гол за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов — больше любого другого игрока за какой-либо английский клуб в этом соревновании.



- За два предыдущих розыгрыша Лиги Чемпионов только Винисиус (84) и Хвича Хварацхелия (64) совершили больше успешных обводок, чем Рафаэл Леау из "Милана" (57).



- Трент Александер-Арнольд является вторым лучшим английским защитником по количеству голевых передач в Лиге Чемпионов — 10. Его превосходит только Эшли Коул (12), сыгравший на 56 матчей больше.



Среди 23 игроков, которых Слот взял с собой на этот выезд, оказался 21-летний полузащитник Тайлер Мортон. Новичок Федерико Кьеза готов дебютировать за "Ливерпуль", но не в стартовом составе.



Лига Чемпионов. 1-й тур

""Милан" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)

Милан. Стадион "Сан-Сиро". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз