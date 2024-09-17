Анонс матча "Милан" — "Ливерпуль"
Свой путь в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" начнет с выездного матча против итальянского "Милана" на "Сан-Сиро".
Этим матчем "Ливерпуль" ознаменует свое возвращение в Лигу Чемпионов после года перерыва — в прошлом сезоне "красные" довольствовались выступлением в Лиге Европы.
В минувший уикенд "Ливерпуль" допустил свою первую осечку при Арне Слоте, проиграв дома "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге со счетом 0:1.
Это поражение особенно удивляет, потому что последовало оно за яркой победой "Ливерпуля" в гостях у "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3.
- "Ливерпуль" выиграл четыре из пяти последних матчей против итальянских команд в еврокубках (1 поражение), хотя до этого — только три из 14 (3 ничьи, 8 поражений).
- "Милан" не проиграл ни одного из четырех последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (2 победы, 2 ничьи). Это "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" и не смогли одолеть "россонери".
- Возглавляющий "Милан" Паулу Фонсека станет всего лишь вторым португальским тренером какого-либо итальянского клуба в Лиге Чемпионов — после Жозе Моуриньо и "Интера".
- За свою тренерскую карьеру Слот проиграл все три своих выездных матча в Лиге Чемпионов. Его "Фейеноорд" уступил "Атлетико", "Лацио" и "Селтику" в прошлом сезоне.
- В прошлом сезоне нападающий "Милана" Альваро Мората стал совместно лучшим бомбардиром групповой стадии Лиги Чемпионов с пятью голами.
- Мохамед Салах забил 41 гол за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов — больше любого другого игрока за какой-либо английский клуб в этом соревновании.
- За два предыдущих розыгрыша Лиги Чемпионов только Винисиус (84) и Хвича Хварацхелия (64) совершили больше успешных обводок, чем Рафаэл Леау из "Милана" (57).
- Трент Александер-Арнольд является вторым лучшим английским защитником по количеству голевых передач в Лиге Чемпионов — 10. Его превосходит только Эшли Коул (12), сыгравший на 56 матчей больше.
Среди 23 игроков, которых Слот взял с собой на этот выезд, оказался 21-летний полузащитник Тайлер Мортон. Новичок Федерико Кьеза готов дебютировать за "Ливерпуль", но не в стартовом составе.
Лига Чемпионов. 1-й тур
""Милан" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)
Милан. Стадион "Сан-Сиро". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
17.09.2024 12:00
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Последние комментарии:
Сегодня отмечается Международный день гнома
Не забудь поздравить Гусейновича
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подзаплупаль будет обоссан, вот и весь анонс
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Токаев сидя на форуме в питере обоссал всю пидорашку вместе с хуйло, не признав лнр и днр
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опять золотой унитаз плачет, админы его не устраивают это пиздец)
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Миха, твои анонсы убоги. Думаешь их кто-то читает, за исключением может быть последнего абзаца по составам? Тебе же сказали на предыдущей ветке:
"Миха, кому интересны эти семь вещей? Что Ипсвич ждёт своей первой победы, все, кому интересно, уже прочитали. Сегодня ЛЧ Милан-Ливерпуль! Ты уснул что ли? И попробуй только отделаться своей стандартной поебенью, кто из них сколько раз выигрывал. Это никто не читает. Давай предполагаемую тактику, составы, какие проблемы у кого, какая пресса в Италии и в Англии, высказывания тренеров, игроков и экспертов, желтуху вокруг матча т тд... Нормальный анонс, а не эту вот всю трихомудию, которую ты по шаблону выдаёшь."
Источник: http://fapl.ru/posts/110047/?c=1#c7968570
Спасибо, что быстро отреагировал, но дурак, что не хочешь изменить хотя бы что-то, чтобы стало интереснее, или хотя бы "как у людей".
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удачи ливерпулю, верим в 0-1
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Россия
Путин
Ливерпуль
Сила, власть и величие
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Клопп: "Мы лучше готовы к Лиге Европы, чем в прошлый раз"
Источник: http://fapl.ru/posts/102914/
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членси и унитайзед во сколько играют?
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