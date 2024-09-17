Родри: "Игроки близки к забастовке"
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри предупредил, что элитные игроки близки к забастовке из-за обилия матчей.
С начала нового сезона уже целый ряд игроков пожаловался на возросшую плотность футбольного календаря в связи с изменением форматов европейских турниров и клубного Чемпионата Мира.
Игроки также жалуются, что их мнение просто не слышат. Поэтому Родри и его коллеги готовы к крайней мере — забастовке.
"Да, я думаю, мы близки к этому — это легко понять. Спросите любого игрока, и он скажет то же самое. Это не мнение Родри или вроде того. Это общее мнение игроков. Если продолжится в том же духе, то настанет момент, когда другого варианта не останется".
"Я действительно так думаю, но давайте посмотрим. Я не знаю, что случится, но это нечто, что тревожит нас, потому что мы — те парни, которые страдают", — цитирует Родри The Guardian.
17.09.2024 17:00
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Есть ли правило, где указано, что клуб обязан бороться за каждый трофей выставляя сильнейший состав? Кто мешает слить Кубок Лиги? Клуб или те, кто организовывает турнир? Я сам не знаю, поэтому и спрашиваю местных экспертов (на самом деле местных токсиков, которые думают, что разбираются в вопросе, а на деле просто фантазёры)
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