Родри: "Игроки близки к забастовке"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри предупредил, что элитные игроки близки к забастовке из-за обилия матчей.

С начала нового сезона уже целый ряд игроков пожаловался на возросшую плотность футбольного календаря в связи с изменением форматов европейских турниров и клубного Чемпионата Мира.



Игроки также жалуются, что их мнение просто не слышат. Поэтому Родри и его коллеги готовы к крайней мере — забастовке.



"Да, я думаю, мы близки к этому — это легко понять. Спросите любого игрока, и он скажет то же самое. Это не мнение Родри или вроде того. Это общее мнение игроков. Если продолжится в том же духе, то настанет момент, когда другого варианта не останется".



"Я действительно так думаю, но давайте посмотрим. Я не знаю, что случится, но это нечто, что тревожит нас, потому что мы — те парни, которые страдают", — цитирует Родри The Guardian.