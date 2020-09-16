Ван Дейк: "Я скучал по Лиге Чемпионов"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признался, что скучал по Лиге Чемпионов.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" представлял Англию только в Лиге Европы, остановившись на четвертьфинальной стадии против "Аталанты".



Во вторник "Ливерпуль" вернется в Италию, чтобы матчем против "Милана" стартовать в Лиге Чемпионов, и Ван Дейк хочет, чтобы его команда отметила это знаменательное событие футболом гораздо лучше, нежели в проигранном поединке Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в минувшую субботу (0:1).



"Я скучал по Лиге Чемпионов. Мне не терпится выйти, услышать гимн Лиги Чемпионов и вывести парней. Клубу вроде "Ливерпуля" нужно быть в Лиге Чемпионов, и мы, наконец, вернулись, поэтому давайте выйдем и сыграем гораздо лучше, нежели сегодня, потому что иначе у нас возникнут сложности".



"Я по-настоящему предвкушаю это и надеюсь, что все наши фанаты, приехавшие туда нас поддержать, будут громкими и в приподнятном настроении", — цитирует Ван Дейка The Guardian.