Зиркзее хочет стать "новым Ибрагимовичем"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее назвал бывшего игрока "красных дьяволов", на которого он бы хотел походить.

Перебравшись в "Юнайтед" из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов минувшим летом, Зиркзее отметил свой дебют за "дьяволов" голом против "Фулхэма".



С тех пор Джошуа больше не совершал результативных действий, однако 23-летний голландец уверен, что с ним его командой все будет хорошо, а также надеется оставить после себя воспоминания наподобие Златана Ибрагимовича.



"Я был бы счастлив, если бы через несколько лет люди сказали, что моя игра слегка походит на Златана Ибрагимовича. Было приятно начать с победного гола против "Фулхэма". Затем мы дважды проиграли, а вы знаете, что в таком большом клубе, как "Манчестер Юнайтед", затем все взоры устремляются на вас".



"Убежден, все будет в порядке. У меня всегда так было. Я никогда не сомневался, что преуспею в своей карьере. Будучи игроком, ты постепенно обнаруживаешь, что тебе нужно сделать и от чего избавиться, чтобы достичь топ-уровня".



"Поражение от "Ливерпуля" было досадным. Но когда я вижу, как команда тренируется, то понимаю, что мы на правильном пути. Я упустил ряд моментов против "Ливерпуля". Выходил ли я на правильные позиции? Да, но в чем смысл, если мяч не оказывается в сетке?"



"У меня состоялись действительно хорошие разговоры с Эриком Тен Хагом. Нам не повезло так стартовать, но мы знаем, над чем нам нужно поработать. Да, дело в адаптации. Тяжелее ли здесь, чем в Серии А? Да, возможно. В "Болонье" мы подолгу владели мячом. В Англии, как мне кажется, игра более переменчива. Она идет то в одну сторону, то в другую, а значит она другая", — цитирует Зиркзее Daily Mirror.