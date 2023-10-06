Ибрагимович рассказал, почему сорвался его переход в "Арсенал"

Златан Ибрагимович Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал о своем сорвавшемся переходе в "Арсенал" в возрасте 17 лет.

Ибрагимович по праву считается одним из лучших нападающих своего поколения, добившись успеха во многих европейских клубах, включая "Барселону", ПСЖ, "Интер", "Милан", "Аякс" и "Манчестер Юнайтед".

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер приметил Ибрагимовича, когда тот был только в начале своего пути, однако уже тогда Златан продемонстрировал свой темперамент, отказавшись от просмотра в лондонском клубе.

"Когда я был молод, существовал большой интерес со стороны многих клубов, и одним из них был "Арсенал".

"Поэтому я приехал в офис мистера Арсена Венгера, и это было большое событие для меня, потому что я увидел всех этих игроков вроде Бергкампа, Анри, Юнгберга, Виейра, и я подумал: "Е**ть, вот это сила". Потому что я видел этих игроков по телевизору, хотя уже играл в высшем дивизионе Швеции".

"Это было большое событие, потому что я почувствовал себя там. На прошлой неделе я играл в PlayStation за этих парней. И я поговорил с Венгером — он оказался высоким. Я не ожидал, что он будет таким высоким".

"Я зашел в его кабинет, и мы поговорили. Он спросил: "Чего ты хочешь?" Он хотел узнать меня, почувствовать меня. Потому что, думаю, он такой человек, который не просто покупает игрока. Он хочет знать, что он покупает. В конце он передал футболку "Арсенала" с 9-м номером и сказал: "Мы хотим, чтобы прошел просмотр в течение двух недель".

"Все было хорошо до тех пор, пока он не сказал про просмотр. Я посмотрел на него. Конечно, то был Венгер, а я был никем в тот момент. Но я сказал: "Я не прохожу просмотры". Он ответил: "Что ты имеешь ввиду?"

"Я объяснил: "Я не прохожу просмотры — ты либо хочешь меня, либо не хочешь меня. Потому что зачем тогда я здесь?" Я не пытался играть в игры, я просто такой человек. Он сказал: "Нет, ты должен пройти просмотр". Я снова: "Нет, нет, ты не понимаешь, я не прохожу просмотры". Вот и все, я так и не перешел в "Арсенал", — цитирует Ибрагимовича Daily Mail.


Метки Арсенал, Венгер, Ибрагимович

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1297

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 06.10.2023 13:21 # gerrard08
    Если это тру в чем я очень сомневаюсь, то ебать он наглый был для своих пиздюковских 17.

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  2. makeewadim 06.10.2023 13:19 # makeewadim
    Ибра прав. Если бы его так просматривали, а потом отказали, а они бы отказали))) Характер Ибры не для Арса

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  3. superglor 06.10.2023 12:49 # superglor
    "Все было хорошо до тех пор, пока он не сказал про титул АПЛ. Я посмотрел на него. Конечно, то был Венгер, а я был никем в тот момент. Но я сказал: "Я не выигрываю АПЛ". Он ответил: "Что ты имеешь ввиду?"

    "Я объяснил: "Я не выигрываю АПЛ — ты либо хочешь меня, либо не хочешь меня. Потому что зачем тогда я здесь?" Я не пытался играть в игры, я просто такой человек. Он сказал: "Нет, мы должны выиграть АПЛ". Я снова: "Нет, нет, ты не понимаешь, я не выигрываю АПЛ". Вот и все, я так и не перешел в "Арсенал", — цитирует Ибрагимовича Daily Mail.

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  4. ivan-tns 06.10.2023 12:36 # ivan-tns
    Златан - исключение, а не пример, когда поганый характер помогает тебе в твоем карьерном росте! Как футболист, он ТОП

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  5. kagawa 06.10.2023 12:28 # kagawa
    Легенда Манчестера

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  6. tursa 06.10.2023 12:08 # tursa
    Dear los Angeles,

    You are welcome.

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  7. vagifspurs 06.10.2023 12:06 # vagifspurs
    Норм письканул на легенду гейгуннеров, увожиние

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  8. fog 06.10.2023 12:04 # fog
    Корона уже тогда давила на его единственную извилину, в его 17 лет.

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  9. largo-winch 06.10.2023 12:03 # largo-winch
    Zлатан не проходит просмотры, Просмотры проходят Златана

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