Ибрагимович рассказал, почему сорвался его переход в "Арсенал"
Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал о своем сорвавшемся переходе в "Арсенал" в возрасте 17 лет.
Ибрагимович по праву считается одним из лучших нападающих своего поколения, добившись успеха во многих европейских клубах, включая "Барселону", ПСЖ, "Интер", "Милан", "Аякс" и "Манчестер Юнайтед".
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер приметил Ибрагимовича, когда тот был только в начале своего пути, однако уже тогда Златан продемонстрировал свой темперамент, отказавшись от просмотра в лондонском клубе.
"Когда я был молод, существовал большой интерес со стороны многих клубов, и одним из них был "Арсенал".
"Поэтому я приехал в офис мистера Арсена Венгера, и это было большое событие для меня, потому что я увидел всех этих игроков вроде Бергкампа, Анри, Юнгберга, Виейра, и я подумал: "Е**ть, вот это сила". Потому что я видел этих игроков по телевизору, хотя уже играл в высшем дивизионе Швеции".
"Это было большое событие, потому что я почувствовал себя там. На прошлой неделе я играл в PlayStation за этих парней. И я поговорил с Венгером — он оказался высоким. Я не ожидал, что он будет таким высоким".
"Я зашел в его кабинет, и мы поговорили. Он спросил: "Чего ты хочешь?" Он хотел узнать меня, почувствовать меня. Потому что, думаю, он такой человек, который не просто покупает игрока. Он хочет знать, что он покупает. В конце он передал футболку "Арсенала" с 9-м номером и сказал: "Мы хотим, чтобы прошел просмотр в течение двух недель".
"Все было хорошо до тех пор, пока он не сказал про просмотр. Я посмотрел на него. Конечно, то был Венгер, а я был никем в тот момент. Но я сказал: "Я не прохожу просмотры". Он ответил: "Что ты имеешь ввиду?"
"Я объяснил: "Я не прохожу просмотры — ты либо хочешь меня, либо не хочешь меня. Потому что зачем тогда я здесь?" Я не пытался играть в игры, я просто такой человек. Он сказал: "Нет, ты должен пройти просмотр". Я снова: "Нет, нет, ты не понимаешь, я не прохожу просмотры". Вот и все, я так и не перешел в "Арсенал", — цитирует Ибрагимовича Daily Mail.
06.10.2023 12:00
Просмотров: 1297
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Если это тру в чем я очень сомневаюсь, то ебать он наглый был для своих пиздюковских 17.
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Ибра прав. Если бы его так просматривали, а потом отказали, а они бы отказали))) Характер Ибры не для Арса
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"Все было хорошо до тех пор, пока он не сказал про титул АПЛ. Я посмотрел на него. Конечно, то был Венгер, а я был никем в тот момент. Но я сказал: "Я не выигрываю АПЛ". Он ответил: "Что ты имеешь ввиду?"
"Я объяснил: "Я не выигрываю АПЛ — ты либо хочешь меня, либо не хочешь меня. Потому что зачем тогда я здесь?" Я не пытался играть в игры, я просто такой человек. Он сказал: "Нет, мы должны выиграть АПЛ". Я снова: "Нет, нет, ты не понимаешь, я не выигрываю АПЛ". Вот и все, я так и не перешел в "Арсенал", — цитирует Ибрагимовича Daily Mail.
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Златан - исключение, а не пример, когда поганый характер помогает тебе в твоем карьерном росте! Как футболист, он ТОП
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Легенда Манчестера
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Dear los Angeles,
You are welcome.
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Норм письканул на легенду гейгуннеров, увожиние
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Корона уже тогда давила на его единственную извилину, в его 17 лет.
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Zлатан не проходит просмотры, Просмотры проходят Златана
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