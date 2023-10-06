Ибрагимович рассказал, почему сорвался его переход в "Арсенал"

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал о своем сорвавшемся переходе в "Арсенал" в возрасте 17 лет.

Ибрагимович по праву считается одним из лучших нападающих своего поколения, добившись успеха во многих европейских клубах, включая "Барселону", ПСЖ, "Интер", "Милан", "Аякс" и "Манчестер Юнайтед".



Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер приметил Ибрагимовича, когда тот был только в начале своего пути, однако уже тогда Златан продемонстрировал свой темперамент, отказавшись от просмотра в лондонском клубе.



"Когда я был молод, существовал большой интерес со стороны многих клубов, и одним из них был "Арсенал".



"Поэтому я приехал в офис мистера Арсена Венгера, и это было большое событие для меня, потому что я увидел всех этих игроков вроде Бергкампа, Анри, Юнгберга, Виейра, и я подумал: "Е**ть, вот это сила". Потому что я видел этих игроков по телевизору, хотя уже играл в высшем дивизионе Швеции".



"Это было большое событие, потому что я почувствовал себя там. На прошлой неделе я играл в PlayStation за этих парней. И я поговорил с Венгером — он оказался высоким. Я не ожидал, что он будет таким высоким".



"Я зашел в его кабинет, и мы поговорили. Он спросил: "Чего ты хочешь?" Он хотел узнать меня, почувствовать меня. Потому что, думаю, он такой человек, который не просто покупает игрока. Он хочет знать, что он покупает. В конце он передал футболку "Арсенала" с 9-м номером и сказал: "Мы хотим, чтобы прошел просмотр в течение двух недель".



"Все было хорошо до тех пор, пока он не сказал про просмотр. Я посмотрел на него. Конечно, то был Венгер, а я был никем в тот момент. Но я сказал: "Я не прохожу просмотры". Он ответил: "Что ты имеешь ввиду?"



"Я объяснил: "Я не прохожу просмотры — ты либо хочешь меня, либо не хочешь меня. Потому что зачем тогда я здесь?" Я не пытался играть в игры, я просто такой человек. Он сказал: "Нет, ты должен пройти просмотр". Я снова: "Нет, нет, ты не понимаешь, я не прохожу просмотры". Вот и все, я так и не перешел в "Арсенал", — цитирует Ибрагимовича Daily Mail.