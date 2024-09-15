Рэднапп и Мерсон считают, что Тимберу повезло избежать удаления против "Тоттенхэма"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп и экс-нападающий "Арсенала" Пол Мерсон сошлись во мнении, что защитнику "канониров" Юрриену Тимберу повезло избежать удаления в дерби против "шпор".
В воскресенье "Арсенал" одержал победу 0:1 в дерби Северного Лондона благодаря голу Габриэля Магальяэса во втором тайме.
Однако матч мог бы сложиться по-другому, если бы на 35-й минуте рефери Джордж Джиллетт показал Тимберу красную карточку вместо желтой за столкновение с Педро Порро. Юрриена спасло то, что он сыграл по мячу.
В официальном заявлении судейского корпуса говорится, что система VAR проверила этот эпизод и подтвердила решение Джиллетта ограничиться "горчичником", потому что это был безрассудный фол, но не умышленный.
"Это необычное действие, потому что он определенно наступает на мяч своими шипами. Затем его стопа отскакивает от мяча".
"Здесь в прошлом году был эпизод, когда Кертиса Джонса удалили за игру против Ива Биссума. Это было очень похоже".
"Тимберу очень, очень повезло. Он применил чрезмерную силу и поставил рефери перед дилеммой".
"Другие рефери удалили бы его. Ему не нужно было поступать таким образом. Он пошел в единоборство с чрезмерной силой, и это не назовешь обычным игровым эпизодом. Думаю, ему повезло", — сообщил Рэднапп Sky Sports.
Со своим коллегой по телевизионному эфиру согласился и Мерсон.
"Ему повезло, особенно с учетом выездного характера матча и особенно с учетом того, что рефери раздавал желтые карточки как мороженое!" — добавил Мерсон.
15.09.2024 19:00
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Джонса за такой же фол год назад удалили, и тоже с ТТХ. Последовательность действий судей классная
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Скорее даже жк не было, чем была красная
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не было там красной, нога двигалась сверху вниз и задела ногу Педро по касательной
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Да ну, какая красная, о чём они
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Со своим коллегой по телевизионному эфиру согласился и Мерсон
Источник: http://fapl.ru/posts/110023/
Никто не сомневался что Мерсон еблан, кроме таких же ебланов...
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