Мареска не считает трансфер Санчо риском

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что не считает трансфер вингера Энцо Марески рискованным.

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" взял Санчо у "Манчестер Юнайтед" в аренду до конца сезона с обязательством по выкупу.



24-летний англичанин так и не смог найти общего языка с наставником "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, однако Мареска не видит в этом проблемы.



"Я не считаю приглашение Джейдона риском, потому что я считаю Джейдона игроком, который может помочь нам. У меня нет никаких идей, что у них случилось с Эриком. Я лишь могу судить игрока по неделям, проведенным с нами, и он был великолепен в это время".



"Если игроки проявляют себя на протяжении недели, значит у них есть шанс сыграть. Это касается Джейдона и каждого: если они не трудятся должным образом, они не будут играть. Ты даешь шансы игрокам, которые заслуживают этого и которые упорно трудятся, и это единственный способ делать правильные вещи для команды. Джейдон хорошо трудится с нами с момента своего прихода", — цитирует Мареску The Guardian.