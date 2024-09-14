Мареска не считает трансфер Санчо риском

Джейдон Санчо Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что не считает трансфер вингера Энцо Марески рискованным.

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" взял Санчо у "Манчестер Юнайтед" в аренду до конца сезона с обязательством по выкупу.

24-летний англичанин так и не смог найти общего языка с наставником "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, однако Мареска не видит в этом проблемы.

"Я не считаю приглашение Джейдона риском, потому что я считаю Джейдона игроком, который может помочь нам. У меня нет никаких идей, что у них случилось с Эриком. Я лишь могу судить игрока по неделям, проведенным с нами, и он был великолепен в это время".

"Если игроки проявляют себя на протяжении недели, значит у них есть шанс сыграть. Это касается Джейдона и каждого: если они не трудятся должным образом, они не будут играть. Ты даешь шансы игрокам, которые заслуживают этого и которые упорно трудятся, и это единственный способ делать правильные вещи для команды. Джейдон хорошо трудится с нами с момента своего прихода", — цитирует Мареску The Guardian.


Метки Мареска, Санчо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2024 11:00

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  1. french 14.09.2024 12:49 # french
    Сам себя не отмажешь, никто не отмажет)

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  2. amirhan-gurazhev 14.09.2024 11:36 # amirhan-gurazhev
    Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что не считает трансфер вингера Энцо Марески рискованным.

    Источник: http://fapl.ru/posts/109994/

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