Харри Кейн сделал дубль в своем 100-м матче за сборную Англии, чем обеспечил родоначальникам футбола победу 2:0 над Финляндией в рамках Лиги Наций.

По сравнению с победой 0:2 над Ирландией в стартовом составе "трех львов" произошло четыре изменения. Свой шанс получили Рико Льюис, Джон Стоунс, Эзри Конса и Эйнджел Гомес.



Англичане сразу же принялись диктовать игру, но им потребовалось некоторое время, прежде чем они начали угрожать чужим воротам.



На 21-й минуте голкипер гостей Лукаш Градецки отразил плотный удар Харри Кейна с границы штрафной площади, а спустя минуту не пустил мяч в ворота после рикошета.



На 23-й минуте Кейн головой на дальней штанге замкнул подачу Букайо Сака, однако сразу же прозвучал свисток, оповещающий об офсайде.



В концовке первого тайма Трент Александер-Арнольд отметился парой неточных ударов, в том числе со штрафного.



Второй тайм начался с трех сейвов Градецки, но на 57-й минуте финны все-таки пропустили. Ускользнув от защитника и войдя в штрафную, Харри Кейн пробил под перекладину — 1:0.



Англичане полностью доминировали над соперником, и второй гол был лишь делом времени. На 76-й минуте появившийся на замену Нони Мадуэке сделал короткий пас с правого края штрафной, а Кейн пробил в касание — 2:0.



В остатке матча гости были заперты возле своей штрафной и почти не касались мяча, но крупного счета избежали.



Финляндия показала себя хорошо организованной и дисциплинированной командой. Англичанам пришлось запастись терпением, но когда соперник чуть устал, Харри Кейн сказал свое веское слово.



Сборная Англии — сборная Финляндии — 2:0 (0:0)



Голы: Кейн 57, 76.



Англия: Пикфорд, Льюис, Стоунс (Гехи 80), Конса (Колуилл 61), Александер-Арнольд, Грилиш, Райс, Гомес, Гордон (Эзе 66), Кейн (Боуэн 80), Сака (Мадуэке 66).



Финляндия: Градецки, Пелтола, Иванов, Хосконен, Камара, Йенсен (Лод 63), Уронен (Нисканен 46), Кескинен (Антман 74), Штоль, Шуллер (Вальта 84), Пукки (Кельман 46).



Предупреждение: Шуллер.