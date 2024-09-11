У Мбаппе была договоренность с "Ливерпулем"
У нападающего испанского "Реала" Килиана Мбаппе была устная договоренность насчет перехода в "Ливерпуль" два года назад.
Если верить французскому изданию L'Equipe, летом 2022 официальные предложения насчет Мбаппе, тогда выступавшего за ПСЖ, сделали "Ливерпуль" и "Реал".
При этом сам Мбаппе уже дал согласие на переход в "Ливерпуль" и договорился с "красными" об условиях краткосрочного контракта.
Однако предложение "Ливерпуля" в 169 миллионов фунтов было отклонено — ПСЖ оценил Килиана вдвое дороже. С "Реалом" же парижане вообще отказались разговаривать.
В итоге Мбаппе остался на "Парк де Пренс" и даже продлил свой контракт на два года, только минувшим летом покинув ПСЖ и отправившись свободным агентом в "Реал".
11.09.2024 20:00
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Последние комментарии:
Ливер заплатил бы 169млн.. кто в эту чушь поверит
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Ливерпуль был запасным аэродромом на случай срыва варианта с Реалом.
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Помню как вся обоссанная скузня тут переебали друг друга пуская слюни на Мбаппе, а он красиво поссал на всю эту оргию портовых шлюх ЛГБТпуля.
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