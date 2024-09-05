10 игроков из Премьер-Лиги номинированы на "Золотой мяч"
10 игроков из Премьер-Лиги оказались в числе 30 номинантов на "Золотой мяч" 2024 года.
Впервые с 2003 году среди номинантов нет ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду, которые сейчас доигрывают свои карьеры в экзотических для футбола странах. Карим Бензема и Лука Модрич — единственные из действующих игроков, прежде бравших "Золотой мяч" — тоже не попали в список, а значит у престижной награды будет новый обладатель.
"Манчестер Сити" и "Арсенал", разыгравшие титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, делегировали в шорт-лист сразу восемь игроков: Рубена Диаша, Фила Фодена, Эрлинга Холанда, Родри, Деклана Райса, Вильяма Салиба, Букайо Сака и Мартина Эдегора. Также здесь Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы" и Коул Палмер из "Челси".
Если говорить об игроках сборной Англии, достигшей финала Евро-2024 минувшим летом, то среди номинантов их шестеро: упомянутые Фоден, Райс, Сака и Палмер, а также Джуд Беллингем и Харри Кейн.
Обладатель "Золотого мяча" будет определен посредством голосования журналистов из 100 ведущих стран в соответствии с рейтингом сборных ФИФА. Победителя объявят во время торжественной церемонии в Париже 28 октября.
Номинаты на "Золотой мяч" 2024 года
Джуд Беллингем ("Реал" и сборная Англии)
Рубен Диаш ("Манчестер Сити" и сборная Португалии)
Фил Фоден ("Манчестер Сити" и сборная Англии)
Федерико Вальверде ("Реал" и сборная Уругвая)
Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла" и сборная Аргентины)
Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" и сборная Норвегии)
Нико Уильямс ("Атлетик" и сборная Испании)
Гранит Джака ("Байер" и сборной Швейцарии)
Артем Довбик ("Рома" и сборная Украины)
Тони Кроос ("Реал" и сборная Германии)
Винисиус ("Реал" и сборная Бразилии)
Дани Ольмо ("Барселона" и сборная Испании)
Флориан Вирц ("Байер" и сборная Германии)
Мартин Эдегор ("Арсенал" и сборная Норвегии)
Матс Хуммельс (без клуба и сборной Германии)
Родри ("Манчестер Сити" и сборная Испании)
Харри Кейн ("Бавария" и сборная Англии)
Деклан Райс ("Арсенал" и сборная Англии)
Витинья (ПСЖ и сборная Португалии)
Коул Палмер ("Челси" и сборная Англии)
Дани Карвахаль ("Реал" и сборная Испании)
Ламин Ямаль ("Барселона" и сборная Испании)
Букайо Сака ("Арсенал" и сборная Англии)
Хакан Чалханоглу ("Интер" и сборная Турции)
Вильям Салиба ("Арсенал" и сборная Франции)
Килиан Мбаппе ("Реал" и сборная Франции)
Лаутаро Мартинес ("Интер" и сборная Аргентины)
Адемола Лукман ("Аталанта" и сборная Нигерии)
Антонио Рюдигер ("Реал" и сборная Германии)
Алехандро Гримальдо ("Байер" и сборная Испании)
05.09.2024 00:05
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Родри
Мартинес
Кроос
Винисиус
Вирц
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Опавшая на газон листва: когда и как лучше её убирать
Чтобы поддерживать газон в порядке, надо вовремя убирать листву. Это наиболее актуально для рулонных и сеяных газонов, поскольку листья на них способны послужить причиной прелости дернины и появления проплешин. С газонов из естественного травостоя листву убирать необязательно.
Однако следует иметь в виду, что в городе листья вбирают в себя токсины и способны передать их почве. Кроме того, листва с зараженного грибковыми болезнями дерева после зимовки может спровоцировать повторное инфицирование.
Желательно убирать листву приблизительно в середине в октября — в это время она уже становится сухой и ломкой и не повреждает газон при уборке. Впрочем, от листьев с симптомами недугов надо избавляться сразу же.
Не стоит наводить порядок после дождя, иначе почва уплотнится и будет хуже пропускать воздух.
Собирать листву можно при помощи грабель либо садового пылесоса. В целях безопасности лучше также воспользоваться специальными очками и перчатками. Собранную листву специалисты рекомендуют измельчать либо компостировать.
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КРОСС Заслужил
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1. Родри
2. Винисиус
3. Беллингем
4. Мартинес
5. Кроос
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7 игроков Реала. Охренеть. 4 игрока Сити.
4 игрока Арсенала. Артета наверное распирает от гордости)
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Да кому нужен золотой мяч, когда здесь голосование за золотой унитаз идёт? Где сын Гусейна, пытаясь пересадить волосы со своих рук на свою лысую башку, крутит круче Платини в лучшие годы.
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