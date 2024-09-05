10 игроков из Премьер-Лиги номинированы на "Золотой мяч"

10 игроков из Премьер-Лиги оказались в числе 30 номинантов на "Золотой мяч" 2024 года.

Впервые с 2003 году среди номинантов нет ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду, которые сейчас доигрывают свои карьеры в экзотических для футбола странах. Карим Бензема и Лука Модрич — единственные из действующих игроков, прежде бравших "Золотой мяч" — тоже не попали в список, а значит у престижной награды будет новый обладатель.



"Манчестер Сити" и "Арсенал", разыгравшие титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне, делегировали в шорт-лист сразу восемь игроков: Рубена Диаша, Фила Фодена, Эрлинга Холанда, Родри, Деклана Райса, Вильяма Салиба, Букайо Сака и Мартина Эдегора. Также здесь Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы" и Коул Палмер из "Челси".



Если говорить об игроках сборной Англии, достигшей финала Евро-2024 минувшим летом, то среди номинантов их шестеро: упомянутые Фоден, Райс, Сака и Палмер, а также Джуд Беллингем и Харри Кейн.



Обладатель "Золотого мяча" будет определен посредством голосования журналистов из 100 ведущих стран в соответствии с рейтингом сборных ФИФА. Победителя объявят во время торжественной церемонии в Париже 28 октября.



Номинаты на "Золотой мяч" 2024 года



Джуд Беллингем ("Реал" и сборная Англии)

Рубен Диаш ("Манчестер Сити" и сборная Португалии)

Фил Фоден ("Манчестер Сити" и сборная Англии)

Федерико Вальверде ("Реал" и сборная Уругвая)

Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла" и сборная Аргентины)

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" и сборная Норвегии)

Нико Уильямс ("Атлетик" и сборная Испании)

Гранит Джака ("Байер" и сборной Швейцарии)

Артем Довбик ("Рома" и сборная Украины)

Тони Кроос ("Реал" и сборная Германии)

Винисиус ("Реал" и сборная Бразилии)

Дани Ольмо ("Барселона" и сборная Испании)

Флориан Вирц ("Байер" и сборная Германии)

Мартин Эдегор ("Арсенал" и сборная Норвегии)

Матс Хуммельс (без клуба и сборной Германии)

Родри ("Манчестер Сити" и сборная Испании)

Харри Кейн ("Бавария" и сборная Англии)

Деклан Райс ("Арсенал" и сборная Англии)

Витинья (ПСЖ и сборная Португалии)

Коул Палмер ("Челси" и сборная Англии)

Дани Карвахаль ("Реал" и сборная Испании)

Ламин Ямаль ("Барселона" и сборная Испании)

Букайо Сака ("Арсенал" и сборная Англии)

Хакан Чалханоглу ("Интер" и сборная Турции)

Вильям Салиба ("Арсенал" и сборная Франции)

Килиан Мбаппе ("Реал" и сборная Франции)

Лаутаро Мартинес ("Интер" и сборная Аргентины)

Адемола Лукман ("Аталанта" и сборная Нигерии)

Антонио Рюдигер ("Реал" и сборная Германии)

Алехандро Гримальдо ("Байер" и сборная Испании)