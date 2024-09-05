Мадуэке считает, что шумиха насчет трансферов "Челси" преувеличена

Вингер "Челси" Нони Мадуэке считает, что шумиха насчет трансферной политики его клуба преувеличена.

Минувшим летом "Челси" подписал очередную порцию игроков, и одно время первая команда "синих" насчитывала более четырех десятков футболистов.



Сложилось впечатление, что для некоторых игроков база "Челси" в Кобхэме превратилось в место с токсичной и нездоровой атмосферой, но Мадуэке этого совершенно не чувствует.



"Конечно, вещи, которые вы, парни, видите снаружи, слегка преувеличены".



"Конечно, внутри это замечательное место, чтобы быть здесь. Конечно, здесь много всего происходит в плане приобретений и прочих вещей. Но твоя работа как футболиста заключается в том, чтобы проявлять себя на поле".



"Ты не можешь отвлекаться на все эти вещи снаружи. Ты должен сосредоточится и постараться играть в свой лучший футбол, когда тебе дают шанс. Это я и стараюсь делать", — сообщил Мадуэке talkSPORT.